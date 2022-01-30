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俄羅斯很快就入侵？　烏克蘭總統：西方國家別製造恐慌

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）巡視烏俄邊境部隊。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）認為，俄羅斯快要入侵的言論，是西方國家在製造恐慌。（圖／路透）

中央社華盛頓29日綜合外電報導

烏克蘭與俄羅斯持續緊繃，西方陣營卻開始出現微妙認知差異。美、英頻警告俄將入侵，但烏克蘭總統卻似乎想降溫氛圍，德、法則對俄會否馬上入侵與華府有認知落差。

「華盛頓郵報」報導，目前華府、倫敦乃至基輔的國安團隊內建制派依然深信俄軍入侵迫在眉睫，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與核心圈卻不大相信西方情報圈拿出的緊張態勢評估。

德、法雖不懷疑俄軍會入侵，但不像英美一口咬定時機點緊迫；德、法也不排除俄國會接受某種外交妥協，然後聲稱自己勝利來收尾。

一名澤倫斯基的幕僚說：「現有越來越多的氛圍覺得，美國出於政治理由而誇大了俄國威脅，這或許是為逼烏克蘭接受俄國所提不得加入北約的條件。」有觀察家認為，美國不公布烏克蘭危機回覆俄國的書面內容，且稱西方在東歐部署武器與軍演都可談，平添想像空間。

如果繼續呼應白宮的嚴峻評估，澤倫斯基與幕僚們擔心會嚇跑資金；一名幕僚抱怨，美國頻稱戰爭逼近，使先前金援烏克蘭的經濟效果幾已抵銷。幕僚群憂心，引發大眾恐慌還會造成社論動盪，讓澤倫斯基政府出現不穩，反有利俄國趁機扶植國內親俄力量。

澤倫斯基在28日一場記者會表示，俄軍固已陳兵10萬在邊境，「只看衛星影像，雖能看出俄軍增加，但無法得知是要展開攻擊，亦或只是一般輪調」；他坦言目前對烏克蘭而言，最大威脅還是內部不穩，還籲請西方國家不要在俄軍陳兵一事製造「恐慌」。

美方官員對澤倫斯基公然懷疑俄軍威脅及缺乏專注感到不安。一名專精俄國事務的拜登政府官員說：「他的政府團隊裡有所分歧，我覺得澤倫斯基和他的團隊是按他們自己的優先事項作業，然而這未必符合情報和軍事的優先要務。」

法國官員同意美方評估的俄軍威脅與規模，但不認為俄軍馬上會動手，德國也對俄國很快會入侵持疑；一名德國高層官員表示，當前他們看不出俄國有即刻要動手的跡象，如美方握有相關證據，那顯然還沒跟柏林分享。

與此同時，德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）披露，德國駐美大使哈柏（Emily Haber）24日發給德國外交部一封密電，開頭就說「柏林，我們有麻煩了」，稱華府在烏克蘭危機一事上覺得德國是「不可靠的夥伴」。

哈柏在密電裡表示，在制裁俄國方面不光美國媒體覺得柏林礙手礙腳，連美國國會也如此認知。華府尤其感冒柏林方面禁止交付武器給基輔，覺得德國是出於對俄國天然氣的依賴才如此。

但報導指出西方情報圈相信，烏克蘭軍隊毫無機會擋住俄軍，西方提供烏國武器也不大可能改變結局，意味交付武器給烏克蘭不過是象徵之舉。

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