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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小年夜侯友宜化身「侯主廚」炒菜　拿手料理「五股夏綠地」曝光

記者呂晏慈／新北報導

今天是小年夜，新北市府團隊製作新年賀歲影片，充滿溫馨巧思，今年的主題是「友宜上菜、誰來年夜飯」，影片中，市長侯友宜親自下廚，擔任市政總舖師，在市府團隊的合作下，把這三年多來市府重大建設的發展，變成一道道美味佳餚。侯友宜特別獻出拿手菜「五股夏綠地」，在片尾祝福感性提及，只要讓新北市越來越好，就會有更多來自各地的朋友，願意把新北當成自己的家，移居到新北。為了這座城市，未來和團隊會持續努力，虎裏平安、虎裏幸福。

▲▼新北市長侯友宜變身總鋪師! 侯友宜率首長端市政好菜。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜化身「侯主廚」下廚做菜。（圖／新北市府提供，下圖同）

新北市府表示，歷經這段疫情，大家都體認到平安祥虎（平安上好），家人朋友在身邊，平安健康，就是最大福氣。因此，今年賀歲片特別以溫馨家庭場景為主，由市府29局處首長分工合作，佈置、買菜，或是幫忙洗菜、切菜，最後由「侯主廚」把小甘藍和蘆筍下鍋清炒，擺盤搭配食用花，看起來就有如改造後的五股夏綠地一樣美麗、引人入勝。

「上菜囉！五股夏綠地」，侯友宜表示，一家人團圓過年，從掃除、佈置應景家飾、採買食材、烹煮年菜直到美食上桌，最後圍爐品嚐佳餚成果，每一個環節都仰賴分工合作的精神，就像就職三年來，市府團隊跨局處合作、上下一條心，一一實現對市民的承諾，包括將五股垃圾山，翻轉成為五股夏綠地，以及積極整頓泰山塭仔圳，還有推動多項重大政策、福利政策等成績。

新北市府表示，負責策畫賀歲片的新聞局將重大建設政策，巧妙變成桌上佳餚，例如「好孕專車」，就以鮭魚卵鋪陳白米飯，象徵孕育下一代、生生不息；「三環六線」以紅燒三元蹄膀，青江菜鋪陳，象徵環狀線點線串起新北各角落；「青春山海線」以叉燒臘味拼盤，搭配海蜇，象徵新北市山線、海線豐富資源。新北市新聞局長張愛晶表示，一大桌好菜，呈現新北市府這三年多來，持續不間斷的努力成果，全體夥伴團結合作為市民打拚，希望這支影片，以活潑又不失溫馨的呈現方式，在新年期間，帶給市民朋友溫暖與正向力量，一起前進新北，前進幸福城市。

影片中藏著彩蛋，開頭先出現神秘女「聲」，一直到片尾，才公布廬山真面目，她表示新北是座幸福城市，金虎年前夕，特別幫毛小孩妝點上喜氣的大紅圍巾，再忙也要前進新北來作客拜年，感受新北市帶給大家的幸福溫暖氛圍，為影片增添不少亮點。這位神秘嘉賓的出現，也象徵越來越多來自各地的民眾喜歡上這座翻轉蛻變後的城市，前進新北，甚至願意移居新北。想知道這位「神秘客」究竟是誰，新聞局賣關子，歡迎大家一起看影片找答案，一同感受影片傳遞的濃厚節慶感。

▲▼新北市長侯友宜變身總鋪師! 侯友宜率首長端市政好菜。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北市長侯友宜變身總鋪師! 侯友宜率首長端市政好菜。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北市長侯友宜變身總鋪師! 侯友宜率首長端市政好菜。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北市長侯友宜變身總鋪師! 侯友宜率首長端市政好菜。（圖／新北市政府提供）

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