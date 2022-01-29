跟進台北市升2.5級警戒？　侯友宜：落實防疫規定就能守住疫情

▲新北市長侯友宜。（資料照／ETtoday攝影中心翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情嚴峻，台北市長柯文哲宣布規畫升2.5級的防疫措施，對於新北市是否跟進，新北市長侯友宜今（29）下午前往新莊宏匯廣場進行防疫視察受訪說，只要大家落實防疫規定，相信可以守住疫情；至於柯建議介接健保系統做疫苗護照，中央如果有要求一定配合。

侯友宜表示，只要大家遵守防疫規定，相信可以守住疫情，雖然新北市隔壁有桃園、又有台北，但大家只要努力做好防疫，一步一腳印，再加上去年所有新北市民朋友都已經養成比較好的習慣、防疫的觀念，「回頭過來檢視自己落實防疫，才是我們守住疫情的不二法門。」

另對於柯文哲拋出應介接健保系統，讓用餐進出時可以審核，侯友宜回應，中央有相關規定，地方全力一定會來配合，像最近有幾個地方，像八大行業或是比較需要保護兒童的地方。

侯友宜也提醒，這兩天剛好是市場、大賣場、百貨公司人潮最多的地方 ，新北市在春節期間也照規定落實防疫，例如宏匯廣場管控人流數量，每一個人2.25平方米，絕對不可以超過，另也採取實聯制、量體溫、戴口罩、勤清消，希望各個地方的市場、賣場以及百貨公司，所有人潮擁擠的地方都能夠落實做好防疫。