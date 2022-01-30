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快訊 / 新北公布外縣市確診足跡　大潤發、家樂福、竹林山觀音寺

▲▼新北市確診足跡。（圖／新北市府提供）

▲新北市確診足跡。（點圖放大／新北市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

新北市今無新增確診個案，新北市府也公布外縣市確診案（案18687、18781）在新北的公共活動足跡，其中包含大潤發土城店、家樂福北大店、竹林山觀音寺，衛生局也提醒提醒曾出入相關場所者，於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

案18687為桃園50多歲女性，自行到社區採檢站採檢，27日確診，Ct值18。案18781則是大同公司員工，19日確診，Ct值31。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增14例本土、40例境外，確診本土包括西堤相關、高雄港、亞旭案、宜蘭礁溪鳳凰酒店相關，其中長榮鳳凰酒店疫情也延燒到高雄幼兒園，有4名幼童染疫。

對於新北今日零確診，侯友宜也呼籲，新北第三劑覆蓋率大約22％，不斷提高當中，且新北疫苗接種站從初二開始持續接種，「民眾盡速接種第三劑，不管是莫德納、BNT，只要趕快接種都好。」

因應春節檢疫專案，侯友宜指出，新北市計整備300輛防疫計程車，目前共有186名防疫計程車司機，己全數完成2劑疫苗接種，其中目前完成第3劑疫苗接種則有106人占57 %；市府每週也會提供公費快篩劑給司機篩檢，只要符合打第3劑疫苗資格者，衛生局會專案協助安排接種，讓第一線人員儘速提升保護力。

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