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4月男嬰被丟包超市！天兵爸媽買完就開車走了　到家才想起：兒子呢

▲▼嬰兒坐在手推車上。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲巴西一對粗心的父母將兒子遺忘在手推車，就自己開車回了家。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西拉熱斯一對父母在超市購物後，居然將小孩遺忘在手推車，就帶著買好的東西回家，導致4個月大的男嬰孤零零地坐在停車場傻笑。還好，有熱心的顧客在發現男嬰被遺忘後，向超市的保全反映了這起事件，並立刻報警，才讓男嬰安然無恙地回到父母身邊。

綜合《太陽報》與《鏡報》報導，一位不願具名的顧客表示，他在超市的停車場下車準備去購物時，偶然發現一個只有4個月大的男嬰正獨自坐在手推車的嬰幼兒座位上傻笑，不過附近卻完全不見男嬰父母的身影。

從顧客拍攝的影片可見，當男嬰被問到為什麼被爸媽遺忘在停車場、爸爸媽媽在哪裡時，正十分乖巧地坐在座位上，不哭也不鬧，還不斷對跟他說話的叔叔擺弄手腳，十分可愛，而這名顧客也迅速地通知了超市的保全和警方。

報導稱，孩子的父母帶著買好的東西開車回家後，才意識到他們忘記了小男孩，於是他們立刻返回超市找孩子。當警方抵達超市時，這對父母已趕回超市想要接回孩子，幸運的是，這名男嬰也沒有遭遇任何危險。

相關超市發表聲明指出，「這起事件在幾分鐘後就被解決了，目前一切已恢復正常。」警方認為，由於這對父母在發現孩子不見時，嚇得驚魂失措，已接受了應有的懲罰，因此警方決定不再對他們採取任何行動。

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