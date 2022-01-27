兒子打疫苗「護士根本沒推針」　地方媽媽開心錄影！回放一看氣炸

Criança recebe ‘falsa’ aplicação da vacina em UBS de Taubaté A mãe de uma criança de 10 anos filmou o momento em que seu filho recebe uma falsa aplicação da vacina contra Covid-19, em uma UBS (Unidade Básica de Saúde), nesta terça-feira (25), em Taubaté. O caso ocorreu na UBS do Jardim Mourisco e segundo a mãe, após o questionamento aos profissionais de saúde, a criança recebeu outra aplicação correta da vacina. Questionada, a prefeitura de Taubaté confirmou a falha na aplicação, mas alega que o caso foi pontual e que medidas administrativas estão sendo tomadas. Vídeo Reprodução 由 O Vale 發佈於 2022年1月25日 星期二

記者張寧倢／編譯

巴西聖保羅州陶巴特（Taubaté）一名媽媽帶著她11歲兒子與9歲女兒，前往當地的臨時接種站打新冠疫苗，她用手機錄影，幫兒子記錄勇敢挨針的時刻，沒想到，回放一看竟抓包護士「假打針」，插入皮膚後根本沒有把針筒活塞往下推，就直接抽出手臂，媽媽當場氣炸向工作人員檢舉。

▲巴西一名媽媽錄影記錄孩子打疫苗的一刻，意外抓包護士「假打針」。（圖／翻攝自Facebook／@jornalovale）

根據《每日郵報》報導，巴西衛生監管單位14日開放5到11歲兒童接種新冠疫苗。一名地方媽媽蒂諾（Paola Dino）25日帶著子女前往臨時接種中心，因為她的孩子們正期待著能接種第一劑疫苗，在9歲女兒的要求之下，蒂諾沒想太多就拿起手機幫孩子們錄影留念，卻意外錄到護士「假動作」的誇張行徑。

錄影畫面顯示，蒂諾11歲的兒子朝著鏡頭打招呼、豎起大拇指，似乎非常期待接種疫苗，但護士將針頭插入他手臂後，絲毫沒有把針筒活塞向下推，就直接把針抽出來，還煞有其事地貼上止血紗布。蒂諾回播影片時，驚覺兒子打的根本是「空包彈」，她氣得向現場工作人員檢舉這名護士。事後，男童已經「補打」了第一劑疫苗。

蒂諾說，如果不是女兒要求錄影，留下證據，根本沒有人會相信這種事，「我很慶幸我錄了下來，我目睹接種的那一刻發生了什麼，但我是個宛如母獅般護子的媽媽，希望其他家長們也要保持警惕。」陶巴特市政府事後聲稱，正在調查此事，但目前仍不清楚這名護士是否會因不當行為被懲處或解雇。

此前，巴西兒童新冠疫苗開打後，曾兩度染疫的巴西極右總統波索納洛（Jair Bolsonaro）公開反對並宣布，不允許他的11歲女兒接種新冠疫苗。巴西至今累計2434萬例確診，高居世界第三，僅次於美國與印度，多達62.4萬的死亡病例也居世界第二，僅次於美國。

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