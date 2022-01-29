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連鎖超市對短褲女伸狼爪　淫男沒在怕...反嗆：是妳在幹嘛

▲▼正妹,辣妹,短褲,牛仔褲,美女。（圖／pixabay）

▲北市短褲女在知名超市門口被大膽男子騷擾，。（示意圖／pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

台北市一名女子到知名連鎖超市購物，離開被林姓男子尾隨，林男假藉與女子擦肩而過，趁機抓了女子鼠蹊部一把，女子立即拍掉林男手背並質問「你在幹嘛」，男子竟反問「是妳在幹嘛」，女子憤怒報警提告，高等法院依違反性騷擾防治法，判林男有期徒刑3個月，全案定讞。

女子聲稱，在2020年6月28日到某連鎖超市購物，過程中即察覺林姓男子似乎在尾隨她，走到哪跟到哪，她覺得不對就決定離開超市，到達超市門口時林男竟大膽上前抓了她鼠蹊部與臀部一把。女子慌張揮開林男手臂，並斥責「你在幹嘛！」而林男非但不怕，還反嗆「是妳在幹嘛！」女子覺得受侵犯，憤而報警提告。

林男接受警詢稱是女子轉身離開時撞到他，不但沒有道歉，反過來理直氣壯地質問他，還伸手拍打，他為了維護自身權益才回手了一下，可能在閃躲之間才不慎碰到其他部位，並沒有性騷擾對方的意圖。

法院檢視超市監視器，見林男與女子確有肢體碰撞、爭執的情事，但就算如林男主張是為捍衛權益，也不需要碰觸到對方隱私部位，可透過其它正當方式表示，認為林是有意的觸摸女子身體，故高等法院最後認為林男違反性騷擾防治法，判3個月有期徒刑，可易科罰金，全案定讞。

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