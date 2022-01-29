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量販超市過年營業時間懶人包　家樂福除夕提早關、好市多初一休息

▲好市多，Costco，新莊好市多，購物，買東西。（圖／記者姜國輝攝）

▲各大量販、超市過年營業時間一次看。（圖／記者姜國輝攝）

記者蕭筠／台北報導

9天農曆春節假期正式開跑了，但距離除夕夜3天時間，《ETtoday新聞雲》整理全台各大通路「過年營業時間」，家樂福全台量販店1月30日前皆延長營業時間至24時，除夕夜提早至5點關門，好市多則依照往年選在大年初一暫停營業1天，提醒民眾要抓緊採買時間。

▲▼家樂福南港店。（圖／記者湯興漢攝）

▲家樂福全台量販店1月30日延長營業至24時。（圖／記者湯興漢攝）

★家樂福
家樂福全台量販店1月30日前延長營業時間至24時，除夕夜當天（1月31日）僅營業至下午5點，大年初一（2月1日）則自早上10點開始營業，並依各店正常結束營業時間；初二（2月2日）後恢復正常營業。

★好市多
好市多除夕夜（1月31日）全台門市營業時間調整為上午9時至下午6時，大年初一（2月1日）暫停營業1天，初二（2月2日）起恢復正常營業。

★大潤發
大潤發除夕夜（1月31日）全台門市僅營業至下午5點，大年初一（2月12日）起恢復正常營業時間。

★愛買
愛買除夕夜（1月31日）全台門市營業至晚上6時；大年初一（2月1日）至初六（2月6日）各店營業時間調整如下：台南店8時至23時；楊梅店9時至22時；復興、景美、永和、桃園、忠孝、三重、花蓮、南雅店9時至22時30分；豐原店9時30分至22時；基隆店10時至22時；新竹、水湳店10時至22時30分；巨城店10時至23時；初七（2月7日）各店恢復正常營業時間。

★全聯
全聯除夕夜（1月31日）全台門市營業至下午5時；大年初一（2月1日）至初三（2月3日）依各店開門營業至21時；初四（2月4日）營業至下午5點；初五（2月5日）後恢復正常營業。提醒初一至初三部份門市將視狀況調整營業時間，實際情況請依各門市公告為主。

★家樂福超市
家樂福超市除夕夜（1月31日）全台門市僅營業至下午5點，大年初一（2月1日）上午10時開始營業，初二（2月2日）起恢復正常營業。

★美廉社
美廉社除夕夜（1月31日）全台門市自上午7時營業至22時、大年初一（2月1日）營業時間為上午8時至24時；美廉城超除夕夜自上午7時營業至19時、大年初一營業時間為上午8時至24時；心樸市集（四維店）除夕夜自上午8時營業至18時、大年初一營業時間為上午10時至19時，預計初二（2月2日）起恢復正常營業時間，提醒心樸市集小碧潭店、優樂門市配合所屬百貨商場公告時間。

★JASONS MARKET PLACE 
JASONS MARKET PLACE除夕夜（1月31日）全台門市僅營業至下午5點，大年初一（2月1日）上午10時開始營業，初二（2月2日）起恢復正常營業。

★City'super 
City’super除夕夜（1月31日）起至初五（2月5日）全台8門市營業時間如下；初六（2月6日）起恢復正常營業。

除夕（1月31日）：
09:00-17:00：復興店、天母店
10:30-18:00 台中店
11:00-17:00：遠企店、新竹店
11:00-18:00 板橋店、信義店、竹北店

大年初一（2月1日）：
10:30-22:00：台中店
10:30-22:30：板橋店、竹北店
11:00-22:00：遠企店、復興店、天母店、新竹店、信義店

初二（2月2日）至初五（2月5日）：
09:00-22:00：復興店、天母店
10:30-22:00：台中店
11:00-22:00：遠企店、信義店、新竹店
11:00-22:30：板橋店、竹北店

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