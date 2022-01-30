「沒打2劑疫苗」只能坐戶外區　客人爆氣不吃了　兩派網友戰翻

▲店家可自訂內用規定。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）



記者黃可昀／綜合報導

疫情升溫適逢春節期間，為了避免病毒擴大，部分店家會要求「接種2劑疫苗」才可以內用。一名網友表示，今天早上到連鎖早餐店內用，店員要求出示接種證明，其中一名老人只打了1劑疫苗，店員告知規定後引導他們至戶外區，結果同行家人直接變臉。原PO問卦「有沒有要求接種證明客人就爆氣的八卦？」

原PO在PTT還原事件經過，那組客人共4人，店員告知要接種2劑疫苗才能內用，其中一名老人只打1劑，於是店員建議在戶外區用餐，「原本同行的有其中一個說要陪他去外面坐，結果另一個年輕女生突然爆氣，說既然這樣我們就換一家吃！」原PO在旁邊目睹了全程，他認為店員很盡責，有確實檢查客人的疫苗接種證明，並引導至戶外區用餐，反倒是客人的爆氣舉動令他不解，想問其他網友是否也有過類似經驗？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲政府沒說打2劑才能內用，但店家有權自己規定。（示意圖／記者湯興漢攝）



網友留言，「店家就不想接待沒打疫苗的客人」、「老闆說得算，不爽可以別吃」、「柯（柯文哲）有說啊，你沒打足夠疫苗在餐廳感染重症就是會造成醫療負擔」、「店家有權拒絕客人啊，又還沒交易成立」、「商家跟顧客都有選擇權利，不同意就吃別家或外帶回家，很難？」

不過也有另一種聲音，「如果政府沒規定，這不就是歧視」、「不太懂這有什麼意義...疫苗不是防重症嗎？打疫苗還是有機會成為帶原者不是嗎」、「不打的人有自己的考慮，有聽過藥物過敏不能打的難道這種也要被檢討嗎？」