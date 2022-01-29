75歲以上第1劑接種率僅75%　指揮中心呼籲長者趕快打疫苗

記者黃士原／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日表示，因應Omicron新型變異株威脅持續，及農曆春節期間國人團聚交流頻繁，社區傳播風險提高，但75歲以上長者第1劑接種率僅約75%，第2劑接種率僅約68%，呼籲尚未接種第1、2劑COVID-19疫苗之長者及高風險族群，儘速完成接種，以獲得保護力。

▲75歲以上長者第1劑接種率僅約75%，指揮中心呼籲長者趕快打疫苗。（圖／新北衛生局提供）

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指揮中心說明，目前我國COVID-19疫苗接種率第1劑約81%、第2劑約74%，惟75歲以上長者第1劑接種率僅約75%、第2劑接種率僅約68%，仍需再積極提升。為維護長者及高風險族群健康，降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，提醒尚未接種第1、2劑之長者及其他 COVID-19感染後容易產生嚴重併發症之族群，於其身體狀況較穩定時，請家屬協助陪同至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所，儘速完成接種。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微且於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，擔心副作用者，可先與醫師討論，經諮詢、評估以選擇合適之疫苗接種。

指揮中心表示，為鼓勵18歲以上尚未接種1、2劑COVID-19疫苗者儘速前往接種，延長地方政府提供200元(含)以下衛教品之措施至今(2022)年2月28日止，請民眾踴躍前往接種，以獲得保護力。

指揮中心提醒，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天。另請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種，接種後請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。