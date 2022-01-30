前2劑都沒事！泰男打完第3針BNT「嚴重胸痛」　2小時後倒地驟逝

▲蒙特利接種輝瑞加強劑2小時後驟逝，下同。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國暖武里府38歲物流司機蒙特利（Montri or An）26日接種輝瑞（BNT）加強劑後，出現嚴重胸痛，沒想到短短2小時後竟昏迷倒地，經搶救仍無效。死者妻子派琳（Pailin）透露，丈夫過去曾接種過2劑他牌疫苗，但副作用都不大，沒想到注射輝瑞加強劑後，居然在兒子生日當天不治身亡，讓她感到相當愕然。

綜合泰媒報導，蒙特利26日下午1點52分與幾個同事一同去接種新冠加強劑，在接種後觀察情況的30分鐘內，他並未出現異常，於是便自行返家休息。到家後，他告訴派琳自己感到胸口有些疼痛，於是妻子便讓他服用了2顆止痛藥，並囑咐他好好休息。

派琳指出，由於當日是孩子的生日，因此丈夫在休息一會後，就到附近的銀行領錢買禮物，沒想到當丈夫進入銀行後，突然出現更劇烈的胸痛，當場昏迷倒地。銀行職員見狀，立刻為他進行急救，但最終仍回天乏力，蒙特利在下午3點52分被宣告不治。

派琳表示，蒙特利此前已接種過2劑他牌疫苗，副作用都不大，沒想到在注射第3劑輝瑞加強劑後居然遭遇不測，讓她感到相當愕然。蒙特利的同事則透露，在他們接種疫苗前，蒙特利曾告訴醫護，自己有發燒和慢性呼吸道疾病，但醫護問都沒問，甚至沒做血壓測量，就直接為蒙特利打針。

▲蒙特利去世當天是他小兒子的生日，而他卻在領錢買禮物的途中倒地身亡。（圖／翻攝自Facebook）

蒙特利的家屬認為，他的死因與疫苗有關，因此希望政府能查明真相，為蒙特利的死負責。派琳也表示，丈夫在接種疫苗前曾開玩笑問，若他在接種後遭遇不測，妻子一個人是否能照顧孩子，沒想到如今竟一語成讖，讓她難過不已。

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