高雄市青年失業率六都最低　青年局：已帶動超過二萬個就業機會

▲青年局主辦職涯發展暨產業導航成果發表會。（圖／高雄市青年局提供）



記者杜冠霖／台北報導

依據行政院主計總處於1月22日所公佈之統計顯示，110年下半年高雄市15至24歲青年失業率為9.1%，較110年上半年10.5%下降1.4%，高雄市政府青年局28日表示，高雄市青年失業率不只從109年上半年一路「連三降」，更從一年半前的「六都最差」逆轉為「六都第一」。

青年局指出，高雄市中央青創貸款案件「破萬件」，介接總額突破新臺幣96億元，案件數與貸款金額皆為全國各縣市第一，並持續朝百億規模挺進，已帶動超過二萬個就業機會；青年失業率也跟著大幅改善，「顯見高雄青年創、就業政策工具已陸續奏效，未來該局將持續精進各項作為，為青年打造更優質的創、就業環境。」

高雄市副市長羅達生表示，市府團隊上任一年半以來，非常重視青年發展，除引進知名大廠、打造科技廊帶、帶動產業轉型外，更以多元誘因吸引各地年輕人來到高雄就業與創業，讓青年充分了解高雄在地職缺與相關職涯發展，且在與中央聯手推動之青年就業補助催化下，不僅加速青年就業媒合成效，也盡可能降低疫情對本地就業市場之影響。

青年局長張以理指出，「改善青年失業率」是市長陳其邁交付青年局最重要的任務之一，青年局一年半以來從輔導、媒合到補助等方面皆一應俱全，為青年「三箭齊發」，高雄能因此從「最後一名」到「第一名」，靠的是高雄青年共同的堅持與信念，也彰顯青年局作為市府服務青年單一窗口之功能，未來將持續努力，以創新思維協助青年就業。

青年局表示，根據財團法人中小企業信用保證基金提供之資料，截至本月26日，高雄市青創業者申請中央青創貸款之案件數已達10940件，核貸金額共新臺幣96億1119萬元，兩項數據皆為全國各縣市第一。

青年局指出，高雄市青創量能仍持續成長，資金需求依然強勁，再根據經濟部統計數據回推，每件創業案例平均能創造2.19個就業機會的前提下，高雄業已帶動超過二萬個就業機會，且仍在持續增加當中。

青年局表示，除高雄市獨有最優渥「加碼至三百萬元貸款額度之利息補貼」跟進中央延續辦理外，也將於今年持續推動創、就業補助方案，要令青創業者更有感、也讓青年就業更安心。

▼青年局主辦青創特展。（圖／高雄市青年局提供）



▼高雄市青年局長張以理。（圖／高雄市青年局提供）

