台科大外籍研究生人數全台最多　關鍵政策曝光

▲台科大擁有最多外籍研究生，而台科大在台國際校友會也在去年底成立。（圖／武德勝提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣科技大學擁有全台最多外籍研究生，這與政府新南向政策有很大關係，根據教育部統計，2011年時，新南向國家學生佔境外比例僅31.8%，到了2020年時已經攀升到56.5%，而2020年時台科大新南向國家學生就有1694人，也是全台最多，也因越來越多新南向學生在台工作，台科大國際校友會也在日前成立。

根據教育部資料，近10年來台攻讀學位的境外學位生從2011年的2萬5107人，2020年已經來到6萬2387人，新南向國家學生佔境外人生人數的比例從2011年的31.8%攀升至2020年的56.5%，2019年擠下陸生成為境外生最大來源，其中台科大新南向學生數高達1694人，其中學位生1446人，非學位生248人。

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▼台科大擁有最多外籍研究生。（圖／武德勝提供）

來自越南、去年底獲選為台科大首屆國際校友會會長的武德勝（Duc-Thang Vo）說，之前留在台灣的外籍生比較少，這幾年來越來越多外籍生留台灣工作，而且不只是電子、機械等科技領域，也有不少企管所的學生留台，而過去以研究生畢業後留在台灣工作為主，現在連大學部學生畢業後，選擇在台灣工作的情形也增加許多，所以才成立這個校友會，讓大家能分享彼此在台灣的工作經驗和生活，彼此互相幫助，也希望鼓勵更多外籍生留台工作。

在台超過十年的武德勝說，從來沒想過自己會在台灣待這麼長時間，甚至是留下來工作，是台科大改變了他的想法，讓他覺得在台灣是有發展的，他在這邊的生活也非常快樂，已經把台灣當做第二個家，希望這個校友會讓大家分享在台灣的工作經驗。

▼武德勝（中）目前在台科大任教，並擔任首屆國際校友會會長。（圖／武德勝提供）

武德勝已過來人經驗說，目前台灣職場環境雖可以使用英文，但目前已在台灣工作的外籍校友都認為，會更多中文能更融入台灣的職場環境，也能更融入了解台灣的社會與文化，未來校友會將會多多鼓勵在台外籍校友多練習中文。