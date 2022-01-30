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越南籍教授來台10年　兩國過年習俗最大相同點曝光

▲▼武德勝擔任台科大首屆國際校友會會長。（圖／武德勝提供）

▲武德勝（右四）笑說，越南和台灣過年習俗一樣，都要發紅包。（圖／武德勝提供）

記者許敏溶／台北報導

來自越南的台科大國際校友會首任校友會長武德勝（Duc-Thang Vo），在台灣已經超過10年，而越南和台灣一樣，都要過農曆新年，他笑著說，兩地習俗差不多，最大相同就是「過年要發紅包」，之前前過年都回越南，去年因疫情而留在台灣，就和越南學生們一起吃傳統越南料理慶祝過年，最後也發了紅包給學生和朋友們。

▲▼武德勝擔任台科大首屆國際校友會會長。（圖／武德勝提供）

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▲武德勝（右二）與家人。（圖／武德勝提供）

35歲的武德勝，目前擔任台科大工程學院專案助理教授，武德勝說，他來自越南南部湄公河區的前江省，爸爸是公務人員，媽媽是家庭主婦，還一個妹妹，當初在越南唸完胡志明大學化工碩士才到台灣，決定來台重要原因是想要改善自己語言能力，以及提高專業知識。

▼武德勝還在越南唸書時模樣。（圖／武德勝提供）

▲▼武德勝擔任台科大首屆國際校友會會長。（圖／武德勝提供）

武德勝拿到台科大獎學金後來台唸書，武德勝坦言，一開始計畫是先在台科大唸完碩士，再申請其他歐美國家博士班，但發現蠻喜歡台灣，於是畢業後就先留下來半年觀察，半年後覺得自己適合台灣環境，能給他的機會也不少，於是繼續念完化工所博士班，畢業後曾想到台灣某科技公司上班，但後來幸運取得台科大工作機會，在工程學院擔任專案助理教授。

至於留在校園而不是到科技公司上班，武德勝表示，主要是覺得自己適合在教育環境中工作，同時也想把自己的經驗分享給學生們，目前計畫至少在台灣工作兩年，也考慮未來回越南工作，因為在越南工作相對比較穩定，但台科大的國際環境很友善，即使自己不太會中文，也過的輕鬆方便，很少遇到困難，也要感謝指導教授與周邊朋友對我非常好。

▲▼武德勝擔任台科大首屆國際校友會會長。（圖／武德勝提供）

▲武德勝（右四）笑說，越南和台灣過年習俗一樣，都要發紅包。（圖／武德勝提供）

武德勝已經來台十年，目前仍是單身，談起台灣跟越南過年，武德勝說，其實兩地差不多，越南跟台灣都是過農曆新年，也都會放假，更重要的是「都要包紅包」，前八年都是回越南過年，去年因為疫情在台灣過年，當時在台科大的越南學生也都留在台灣過年，所以去年大家聚在一起吃傳統的越南料理慶祝過年，自己也包紅包給學生跟朋友們。

但武德勝坦言，自己並沒有真正體會過台灣過年傳統習俗，今年因為疫情關係，也會留在台灣過農曆春節，目前計畫是跟朋友一起去吃飯或旅遊，若有機會，希望也能體驗一下台灣過年的傳統習俗，也希望爸媽未來有機會來台灣走走看看。

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