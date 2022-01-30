丈夫在外瀟灑！女子半夜「肚痛到暈倒」　倒地前1封簡訊救她一命

▲男子看到妻子發來的消息，雖然只有5個字，還是立刻回家關心。（圖／翻攝陸媒）

記者柯振中／綜合報導

結婚之後，就從一個人變成了一個家庭，夫妻倆攜手走過風風雨雨，已經把對方當做是最親的人。廣西玉林一名女子凌晨腹部劇痛，將近昏厥過去，在失去意識前，用盡力氣發了一封訊息給丈夫，沒想到對方立刻回家，也讓女子順利保住一命。

綜合陸媒報導，事件發生當天，丈夫與多年的兄弟出去聚會，女子則獨自在家休息，沒想到凌晨2點左右，女子突然腹部劇痛，且隨著時間過去愈來愈疼痛，變得難以忍受。

女子實在受不了，拿起手機發了訊息給丈夫，告知「我肚子超痛」，接著人就暈了過去。而丈夫看見訊息，回了一句「好的」，接著立刻回家。

▼男子看到妻子發來的消息，雖然只有5個字，還是立刻回家關心，也因此救了妻子一命。（圖／翻攝陸媒）



看見妻子倒在地上，丈夫相當焦急，立刻揹著人出門，到醫院掛急診。女子醒來後則說，發完訊息以後，她就什麼都不知道了，也不曉得是怎麼出現在醫院的。

所幸經過治療，病況逐漸好轉，女子也相當慶幸，還好有給丈夫發訊息，丈夫還是秒回，否則可能小命難保。

網友們看完則相當感動，雖然丈夫外出與朋友聚會，還是時刻關心家裡，一收到消息馬上到家、帶妻子去醫院，夫妻間有這樣的信任、責任感，實在難能可貴。