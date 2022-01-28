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夫妻逛街牽手！遭年輕妹嘲笑：噁心　他秒抽回...老婆氣炸

▲▼南韓一對高齡夫妻為43歲的獨子徵婚。（示意圖／CFP）

▲原PO跟老婆逛街牽手，遭到年輕同事嘲笑。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

夫妻結婚多年，若能維持在熱戀期應該是非常美好的事。但有位網友在《匿名公社》分享，自己跟太太牽手逛街，卻遭到年輕的同事嘲笑「噁心」，他馬上抽回手，沒想到換太座當場爆氣。

原PO表示，自己跟老婆結婚7年，「我們都習慣牽手走路，有時我牽她，但大部分都是她主動挽著我」，直到昨天同事們約好去逛夜市，原PO就找也剛下班的老婆一起去，夫妻間自然地牽起手逛街，沒想到這看似恩愛的舉動卻被年輕同事笑，「結婚這麼多年還牽手，很好笑也很肉麻」。

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原PO繼續說道，「我45歲，老婆39歲，嘲笑的同事都是一群20出頭的妹妹們」，甚至還被虧年紀都跟她們爸媽差不多，但人家爸媽早就不牽手了，「這種年紀在路上牽手很噁心」，原PO聽完尷尬的秒把手抽回來，這讓原PO老婆當場氣炸，並且遲遲不消氣，這讓原PO無奈問道，「所以現在是我錯了嗎？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「你一點都沒錯！也沒有什麼噁心的！牽手走路是感情好，真情流露！不必在乎別人說什麼」，「好好安一下太座，要不然我怕你這個過年會不好過」，「幹嘛要管別人說什麼？人家夫妻的事干他們屁事啊」，「這是多好的事情，難能可貴，相處是你們的事，老婆都不在意了，你這樣當然傷了對方的心」。

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