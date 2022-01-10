小一弟講不聽！新竹媽震撼教育「陪他公園流浪」　結局萬人讚爆

▲媽媽帶不聽話的兒子到公園睡一晚。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

新竹一名母親經常被小一兒氣到，不是飯不好好吃，就是功課不認真寫，就算每天重複嘮叨，甚至用打罵的仍不見成效，於是她決定來一次震撼教育，帶著兒子到公園當流浪漢1天，讓弟弟哭到不行，隔天更神速成長，甚至主動道歉懺悔，表示會改掉那些壞習慣。

這名母親在「爆廢公社」娓娓道來，「我家小犬國小一年級，做家長的都知道小孩都有一些症頭，飯要吃不吃的，玩具要收不收的，寫字寫一下，椅子就轉一圈，常常趴在地板上當蟲一樣蠕動。」

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各種讓她心累的情況族繁不及備載，每天就像輪迴一樣喊著同樣的事情，也經常開打，但孩子仍是那副德性，「說真的...我也很累欸，整天跟他說，爸爸賺錢很辛苦，就是要給你吃飽穿好，有溫暖的家住，還有暖氣可吹、熱熱的澡可以洗，你卻在那邊說不想寫作業、讀書好累，抱怨東抱怨西。」

近日，原po突然靈機一動，讓孩子餓上一整天，也不幫他洗澡，「給他跟妹妹玩化妝品玩到髒兮兮，穿薄薄的長袖、破掉的褲子，準備好垃圾袋，就帶他兩個去公園當一日流浪漢。」

▲媽媽陪兒子睡垃圾袋。（圖／翻攝自爆廢公社）

到了公園，母親攤開帳篷，丟了垃圾袋給他們，表示「我們今天就睡在這裡！」當晚，弟弟只好拿垃圾袋當睡袋，哭到一個不行，還說太冷了想跟媽媽擠同個袋子，而她則抱著孩子們入睡。

她直言，「我們這些爸爸媽媽，也不是天生就是爸爸媽媽，也是生下你們這些小孩，才慢慢學會怎麼當的，你現在在學習，當然我現在也在學習！」好笑的是，夜裡還有巡邏隊上前關切，弟弟很認命地說，自己不想學習，才會來當小乞丐；而對方則貼心地拿了紙箱，給他們擋風。

經過一整天震撼教育，弟弟彷彿歷經滄桑，火速成長了。母親透露，「他很主動的突然90度跟我鞠躬道歉，懺悔說他會好好學習，也會慢慢改掉他的壞習慣，一整天下來，跟我用敬語，像是請、謝謝、幫忙、可以等用語說話。」

▲原po的話讓家長們心有戚戚焉。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，她十分欣慰，同時表示「看他下次還敢不敢給我『給孝』，懂不懂珍惜，知不知足。」另外，原po也笑說，寒假快到了，有在考慮準備三天兩夜流浪之旅，拿長長的竹子，走到哪就帶著帳篷睡到哪，「給他體驗一下升級版的流浪生活。」

這名母親的做法狂吸1.9萬讚，大票網友洗版留言，「讚！比那些恐龍強太多了」、「有人實現了我想做的事」、「超級大絕招欸」、「我覺得太猛了，兒子以後要是很歡，你們兩個一起去流浪」、「好讚！敲碗想聽後續」。