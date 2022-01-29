貨櫃車誤闖窄巷變「卡」車　警動員大型吊車救援半小時排除

▲陳姓男子28日上午駕駛貨櫃車送貨，疑似不熟路徑竟誤闖蘆竹區文中路398巷道，整輛車卡在小路上進退不得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子28日上午駕駛貨櫃車載運貨品，行經蘆竹區時誤闖緊3米寬的文中路一段398巷，欲右轉時卻卡在路上，將整條巷道完全卡住，陳姓男子急得不知所措，蘆竹警方據報趕來處理，發現貨櫃車頭無法順利將貨櫃車斗拉出，緊急找來大型道路救援車協助，花費半個多小時才順利讓貨櫃車解圍，恢復正常通行。

▲陳姓男子28日上午駕駛貨櫃車送貨，卻卡在蘆竹區文中路一段398巷道，後方騎士議論紛紛，員警打電話聯繫道路救援車協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，28日上午11時30分，52歲陳姓男子駕駛貨櫃車，疑似不熟悉路況，竟誤闖不到3米寬的巷道，在路幅狹窄路口處轉彎，結果因內輪差「卡」在巷道上，完全卡住整條巷道，造成雙向道路交通受阻。員警除緊急實施交通管制外，緊急連絡大型救援車輛協助。

▲陳姓男子28日上午駕駛貨櫃車送貨，竟誤闖蘆竹區文中路緊3米寬巷道進退不得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳姓男子聲稱，駕駛貨櫃車前往蘆竹區某工廠倉庫載運貨品，因不熟悉路況，從原本的福興一街誤闖文中路一段398巷，轉彎時右後輪卡在橋墩上，如果硬闖可能會撞倒橋墩，輪胎與車身也會受損，因進退不得，只好向警方求助。

蘆竹警方員警找來大型拖吊車救援，約花了半小時後排除狀況，貨櫃車順利解圍，陳姓男子對員警及時協助感謝不已，也恢復正常通行。蘆竹警方呼籲，大型車輛出門前請預先做好路線規畫，避免為節省時間繞道小徑，以免不熟悉路況發生意外。

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