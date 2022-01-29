快訊／桃園最新9處足跡！興仁夜市、全聯、超商

▲桃園市長鄭文燦29日召開防疫記者會。（圖／翻攝桃園事YouTube）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

本土疫情持續延燒，桃園確診連環爆！對此，桃園市府今（29日）上午公布案18556、18757、18758，及遠雄自貿港區確診個案18546，自1月16日至27日期間的公共場所足跡。

新聞處長詹賀舜指出，案18556、18757、18758公共場所足跡包含：1月16日晚間曾至八德興仁花園夜市、1月17日上午曾至宜衣源服飾平鎮店、1月20日下午曾至龍潭油漆實業有限公司、1月23日晚間曾至八德區7-11福僑門市、1月24日上午曾至八德區7-11廣福門市及桃園慈護宮、1月25日凌晨曾至八德區7-11廣隆門市、1月27日傍晚曾至全聯八德大湳門市。此外，遠雄自貿港區確診個案18546公共場所足跡則為1月21日曾至大園區7-11 遠雄門市。

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▲0129桃園足跡 。（圖／記者沈繼昌翻攝）



詹賀舜提到，上述公共場所均已完成環境清消，今（29日）桃園14處社區採檢站均持續開設，為確保社區安全，請市民朋友若有需要仍可前往採檢。提醒市民朋友如曾出入上述場所，請於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至指定院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

▲社區採檢站。（圖／記者沈繼昌翻攝）