小米市值蒸發大半　雷軍回應「卸任董座」：正常調整

▲小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

小米電子產品公司27日股價大跌5.5％，過去一年市值蒸發大半，幾近同一時間傳出「雷軍卸任小米電子產品董事長」的消息。對此，雷軍28日在微博回應稱，調整乃屬正常，要大家不用誤解。

綜合陸媒報導，天眼查App顯示，小米公司創始人雷軍近日卸任了北京小米電子產品有限公司董事長職位。據悉，該公司成立於2012年，法定代表人為張峰，經營範圍含研究、開發計算機軟體及訊息技術、手機，銷售自行開發產品等，由Xiaomi H.K. Limited全資持股。

小米集團28日澄清，雷軍卸任的是「北京小米電子產品有限公司」；該子公司以大型家電產品為主，因此該公司法定代表人為張峰，但這並不代表雷軍卸任小米董事長。

雷軍本人28日在個人微博回應稱，「小米集團旗下有很多家子公司，子公司董事會和法人代表調整非常正常，大家不用誤解。」

▲股民在雷軍微博留言求救。（圖／翻攝自微博／雷軍）

據《新浪新聞》報導，小米集團股價去年1月5日飆升至上市以來的最高點，為35.9港元，沒想到今年1月27日卻大跌5.5％，收盤價為16.48港元，低於每股17港元（約新台幣60元）的發行價，堪稱是近一年以來的新低，市值4120億港元（約新台幣1.4兆元）；若按照這個收盤價來計算，小米的股價已從最高點下跌將近54％，可以說是直接「腰斬」。