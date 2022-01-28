小米又跌破發行價　股民虧百萬求救雷軍：年輕人第二次腰斬

記者黃翊婷／綜合報導

小米昨日（27日）股價大跌5.5％，收盤價為16.48港元（約新台幣59元），低於每股17港元的發行價，創下近一年以來的新低。創辦人雷軍在微博PO文提前祝賀春節快樂，底下留言卻全是股民的哀號，「小米股票破發了，救救小米吧」、「虧了3、40萬了（約新台幣130萬至174萬元）」。

▲小米上個月28日才召開新品發表會，推出高通驍龍8平台旗艦機。圖為雷軍。（圖／CFP）

根據《新浪新聞》報導，小米集團股價去年1月5日飆升至上市以來的最高點，為35.9港元，沒想到今年1月27日卻大跌5.5％，收盤價為16.48港元，低於每股17港元（約新台幣60元）的發行價，堪稱是近一年以來的新低，市值4120億港元（約新台幣1.4兆元）；若按照這個收盤價來計算，小米的股價已從最高點下跌將近54％。

▼▲股民在雷軍微博留言求救。（圖／翻攝自微博／雷軍）

不過，小米創辦人雷軍27日在微博發表的唯一一篇文章，是提前祝賀大家春節快樂，還推出雷軍虎年限定微信紅包封面。而在底下的留言區中，股民們紛紛留言哀號，「小米股票破發了，救救小米吧」、「雷總，小米股價要撐起來啊，虧了（人民幣）3、40萬了，買了一堆小米產品支持，股價一路向南」、「年輕人第二次腰斬」、「小米上市3年股價不增反降」、「買你家股票成了一年最大開銷，還錢」。

但也有另一派網友認為股民沒有理由來叫屈，「買股票是大家的自由，好像小米也沒有逼著大家買吧？漲了理所當然，跌了就來罵？不理解。」