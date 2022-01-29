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8旬翁公園路倒忘記回家路　家人渾然不知！警「科技查詢」助返家

▲8旬翁路倒在頭份市一處公園旁，警方經由警政知識聯網系統篩選過濾，找到老翁住址後協助返家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲8旬翁路倒在頭份市一處公園旁，警方經由警政知識聯網系統篩選過濾，找到老翁住址後協助返家。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局頭份分局，日前接獲民眾報案，稱在頭份市民族路一處公園旁，有一老人神情恍惚、坐於地面上，請求警方到場協助；警方到場後發現老翁無法正常溝通，經由警政知識聯網系統篩選過濾，終於找出老翁的住家地址，但其家人卻渾然不知父親離家，相當感謝警方協助幫忙。

警方表示，日前上午10時許接獲民眾報案稱，於頭份市民族路的公園，有一老人神情恍惚、坐於地面上，請求警方到場協助。警方獲報趕赴現場詢問老翁身分，老翁支支吾吾無法正常溝通，且其身上僅攜帶一張敬老愛心卡，卡片資訊顯示該名老翁姓邱並且已高齡88歲，經由警政知識聯網系統篩選過濾，終於找出老翁的住家地址。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

據了解，老翁一早便獨自一人搭客運前來頭份市區，卻忘記前來此處的目的亦忘記回家路，遂停留該處不知如何是好。警方得知老翁住家地址後便駕駛警車將老翁平安送回家，老翁兒子開門看到警方帶父親返家非常驚訝，因為自己上夜班，還在休息未注意到父親已獨自出門，非常感謝警方的幫忙及協助才未發生意外。

頭份分局分局長呂育騰呼籲，家有失智長者應不定時幫忙拍照（紀錄衣著、特徵等），並向相關單位申請「預防走失愛心手鍊」，另可洽詢本分局進行指紋建檔，以利走失時協助尋回，歡迎轄區民眾多加利用。

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