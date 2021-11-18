彰化6旬翁與家人吵架牙起來　開到南投明潭邊喝茫呼呼大睡

▲6旬翁負氣離家喝掛路倒，集集警善用科技辦案火速尋獲（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

彰化張姓老翁日前與家人發生口角，一氣之下開車離家出走，家人擔心張翁尋短、慌忙報案尋人；警方經調閱手機定位，發現最後發話位置竟遠在南投縣日月潭附近，再轉由當地派出所過濾轄區監視器、調閱行車軌跡，2個多小時後終於在環湖公路上發現張翁，所幸只是喝得爛醉、席地而睡，總算讓家屬放下心中大石。

集集警分局表示，日月潭派出所於11月14日晚間6時20分許，接獲分局勤務指揮中心通報，稱報案人因與其張姓老父（60歲）發生口角糾紛，其父憤而自彰化縣住處離家出走，家人因深怕他發生意外或有輕生舉動，遂報警並提供張翁駕駛之自小客車號，請求協尋；員警積極調閱手機定位，最後發話位置位於本轄日月潭附近，遂由分局線上員警共同前往協尋。

日月潭派出所巡佐詹明達、警員王仁慶、卓志鴻等3員則先行過濾轄區監視器，分析張翁可能行經地段，隨後立即驅車前往轄區內巡邏；勤指中心執勤員陳柏賢也持續調閱行車軌跡，並與日月潭所同仁及家屬保持密切聯繫，才在晚上8時55分許，於日月潭畔的台21甲線350公尺處找到倒臥地上的張翁。

警方指出，經初步檢查張翁身體狀況，確認無生命、身體危險，不過已經喝得爛醉、不省人事，為求謹慎仍通報消防隊協助就醫，同時也聯絡家屬前來，家屬對於警方的緊急協助也深表謝意。



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