北宜公路一年800件車禍...每公里15起事故　警實施「全線測速」！

記者陳雕文／新北報導

新北市政府警察局自108年4月在北宜公路19至23.1K實施區間測速執法後，違規及事故均大幅下降且未發生死亡車禍。但非區間執法路段，去年共發生800多起（3件死亡車禍）事故，平均每天發生2起、每公里發生15起事故！為加強事故防制，新北警規劃將北宜區間偵測路段延伸至新北宜蘭交界56K！

▲為了降低車禍發生，新北警將延長北宜公路的區間測速路段。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北市交通大隊表示，19至23.1K實施區間測速執法後，違規案件下降99%、事故則下降43%，成效相當顯著，未來延長測速路段，將會以9點、8段方式執行，希望透過速度管理的方式，能有效降低事故傷亡程度。

北宜公路目前限速40公里，分析109年12月1日至110年1月15日車流數據，平均車速約41公里，車速51至60公里約占7.2%，車速超過60公里約占2%，規劃執法初期將以行車速率超過60公里之嚴重超速車輛優先取締。另外，部分民眾反映速限過低的情形，將提供相關資料給交通部公路總局參考。

新北市警局表示，北宜公路沿線共設設置70組警示牌面，提醒用路人遵守速限行駛，自正式宣布將延伸區間偵測後，統計110年1月1日迄今，北宜公路每天約發生1件交通事故，單日平均事故件數較去年下降約5成，警示作用已略有成效。

目前北宜公路區間延伸段相關設備待經濟部標準檢驗局檢測，檢測合格後才會開始執法，新北市警局表示，不論執法設備有無運作，駕駛人均應遵守速限及相關交通規則，警方亦會搭配編排機動測速、巡邏、攔檢等勤務加強事故防制，提醒用路人切勿有驟然減速(停車)、違規停車、跨越雙黃線、遮蔽號牌等違規行為。

▼北宜區間測速路段延長，交通大隊表示，將會以9點、8段方式執行，希望透過速度管理的方式，降低事故傷亡程度。（圖／記者陳雕文翻攝）