台21線休旅車撞山壁翻覆躺路中　駕駛：不小心打瞌睡

▲白色休旅車自撞山壁翻覆，現場交通一度回堵。（圖／擷取自臉書社團《我是南投人....更是水里人!!!!!》）

記者白珈陽／南投報導

南投台21線81公里處17日下午3時許，發生一起白色休旅車翻覆意外，造成車內4人輕微擦挫傷，現場一度交通回堵，轄區警消接獲通報趕赴現場，消防人員及現場熱心民眾協助將駕駛、乘客脫困，並送往竹山秀傳醫院就診，幸無生命危險。

據悉，休旅車內是兩對夫妻，今日趁著氣溫回暖相約至信義出遊，回程時駕駛黃男（54歲）不慎輾壓到路旁石頭後失控，自撞山壁導致翻覆。黃男向警方坦承精神不濟，開車時不小心打瞌睡，加上路況不熟才導致意外發生。

警方調查，該起車禍發生於17日下午3時許，未波及其他民眾，但造成交通回堵，警方到場後協助疏導車流，待拖吊車將車移走，至4時03分排除狀況。經酒測黃男無酒精反應，救護人員及熱心民眾將4人協助脫困後，送往秀傳醫院治療，幸僅輕傷無生命危險。

▲拖吊車將休旅車翻正，並拖離現場，排除狀況。（圖／擷取自臉書社團《我是南投人....更是水里人!!!!!》）

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