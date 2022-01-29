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衛生紙常摳不到頭？兩廳院洗手間也有「共融革命」　曝最終目的

▲▼國家兩廳院宣告將「洗手」這件看似平常的小事，視為共融體驗的一環。（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院共融服務，洗手間也不放過。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

公共廁所的衛生紙薄如蟬翼，經常摳不到「頭」，取用上常覺得不方便，對於生理不便的人來說，是否更困難？兩廳院近年不斷推動「共融」服務，除了在硬體設備、環境、節目服務等方面進行變革，連洗手間也進行革命，像是更換衛生紙設備，還換成無香洗手乳，都有原因，讓這些「小事」都能夠人人平等的享有。

近年國際各領域推動「共融革命」，顛覆人們過往思考何謂「正常」或「殘障」，世界衛生組織更提到，其實每個人都有或多或少的殘障，只是端看從哪個角度來看，有問題的不是身心狀態不同的人，而是這個社會沒有做出調整。

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▲▼國家戲劇院廳內空景。（圖／記者呂佳賢攝）

▲2016年，兩廳院首度在觀眾席增設輪椅席。（資料圖／記者呂佳賢攝）

2016年時，兩廳院首度在觀眾席增設輪椅席，藝術總監劉怡汝提到，其實早在20年前，她當時兩廳院裡工作很長一段時間，那時候有聽見關於輪椅席的討論；不過真正落實卻是到2016才發生，原因是這件看似稀鬆平常、很容易的事，背後有很多大家意想不到的考量，例如站在輪椅族的角度看，他們想要「選擇」，而不是「被選擇」，他們有權利選擇想坐的位置，光是從這個同理心的角度去思考對方需求，就走了很長一段路，所幸終究在2016年邁出第一步。

2016至2018年，兩廳院在硬體上做了許多改造和變革，像是無障礙坡道、停車場電梯等，而從2019年起開始積極談「共融」，也在服務面加深、加廣，像是節目表演推出托育服務、輕鬆自在場、口述影像、情境字幕、聾導覽、觸覺導覽⋯等，讓不同身心條件和不同狀況的觀眾，都能夠走進劇場，都有親近藝術的權利。

▲▼兩廳院藝術總監劉怡汝(右)以「讓共融・永續成為我們的共同願景」為題，分享如何從內而外打造共融劇場。（圖／國家兩廳院）

▲兩廳院藝術總監劉怡汝以「讓共融・永續成為我們的共同願景」為題，分享如何從內而外打造共融劇場。（圖／國家兩廳院）

其中「輕鬆自在場」不限制觀眾出入，不必正襟危坐，讓一些可能不自主發出聲響、無法久坐的人也能看演出，例如妥瑞症、自閉症、天使兒，須要戴呼吸器的人。劉怡汝就說，她就遇過有些樂齡大哥大姐以往很愛看表演，但年紀大了反而不進劇場了，問了原因才知道，他們坐久會腳麻。

劉怡汝強調，這幾年在談共融都是「傾全力」，還記得要把廁所洗手乳換成無香味時，當時顧問提到，很多人無法忍受洗手乳的香氣，例如一些自閉症小朋友對味道、聲光太敏感，而要換掉洗手乳很容易，只要花錢解決，跟清潔公司說一聲，「但是這樣是無消無息、無聲的就換掉，不會產生意義跟價值。

因此兩廳院選擇尋找意氣相投的合作企業，不斷四處敲門，簽約時不只是談要給多少產品，而是談能不能同時向同仁、客戶宣傳這項理念，最後找到了綠藤生機共同推廣此事。更在洗手台鏡子前貼標語，「洗手這個看似日常的小動作，卻不是每個人都能好好享受」。

▲▼國家兩廳院宣告將「洗手」這件看似平常的小事，視為共融體驗的一環。（圖／兩廳院提供）

▲國家兩廳院在2020年宣告，將「洗手」這件看似平常的小事，視為共融體驗的一環。（圖／兩廳院提供）

而像很多公共廁所衛生紙薄如蟬翼，還要用手去摳，又摳不到頭，平常方便使用的人，都覺得很麻煩，那不便的朋友們，如何好好取用衛生紙呢？因此兩廳院的共融小組同仁提出，找到方便抽取衛生紙的設備，「它永遠都有一截頭在那邊，雖然衛生紙抽出來是皺的，但大家可以方便使用。」

劉怡汝強調，這幾年就是不放過任何機會，傾全力在談「共融」，同仁們對這些事也很重視。有人問她，到底「共融」講夠了沒？她說，「我想這件事情很難有講夠的一日」，但最終目的是融進骨血裡，有朝一日都不用再談了。

▲▼兩廳院2021TIFA，台灣文化力大爆發。鄭志忠（左）、周書毅（右），將於2021年4月帶來《阿忠與我》的演出。（圖／國家兩廳院）

▲兩廳院2021TIFA邀請周書毅✕鄭志忠演出《阿忠與我》，也進而思考如何讓「各式各樣條件的創作者」進入兩廳院創作。（圖／國家兩廳院）

除了觀眾和周邊服務，她也提到「各式各樣條件的藝術創作者」，有沒有辦法真正把兩廳院當成創作的重要基地？後來發現，兩廳院後台並沒有無障礙空間，形成了嘴上說歡迎他們來創作，但環境上卻沒有改變。

她回想，去年邀請周書毅✕鄭志忠演出《阿忠與我》，就發現阿忠要排戲時，無法從後台演職員空間進入，也沒有無障礙通道，他只是要跟其他藝術家一樣進入創作，卻連進入後台都困難，想想都非常不好意思。

因此也邀請藝術家一起思考、推動，所談的已經不是量化，不是比服務多面向，而是如何做到心理和骨子裡，「讓大家可以真正在最無意識的狀態下，覺得進入兩廳院沒有任何障礙，這是我們最終的目標。」

▲台北市 中正紀念堂 國家音樂廳 國家戲劇院▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲兩廳院期望共融可以「融進骨血裡」。（圖／記者屠惠剛攝）

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