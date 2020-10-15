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「洗手」花了100多年才普遍！兩廳院「世界洗手日」宣布共融體驗

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▲▼國家兩廳院宣告將「洗手」這件看似平常的小事，視為共融體驗的一環。（圖／兩廳院提供）

▲國家兩廳院宣告將「洗手」這件看似平常的小事，視為共融體驗的一環。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

國家兩廳院近年致力打造「共融」環境，落實藝術平權。在今（15）世界洗手日響應全球「洗手」運動，宣告將洗手這件看似平常的小事，視為共融體驗的一環，今後與台灣在地品牌綠藤生機合作，在兩廳院場館內全面使用98.6%天然來源成分的無香洗沐產品，讓每位走進兩廳院的民眾都能擁有良好體驗。

兩廳院表示，人人可近的「共融」概念看似平凡無奇，徹底執行卻不容易，就如同洗手這件看似平常的小事，也花了100多年才普遍落實。而兩廳院這幾年持續推出「共融服務」，例如增設「托育服務」讓家長能放心看表演，還打造「性別友善廁所」，節目也提供了「輕鬆自在場」讓不同情況的觀眾能進出走動，當不自主發出的聲響時也無需顧慮他人眼光等。

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他們進一步說明，共融的意義在於對所有人開放，重點在於每一個人，無年紀、性別、群體的區別，從軟體資訊提升、人員服務、硬體設施的整合，循序漸進，目標是讓日常的每一個環節，都消除無形的障礙，讓每個人都擁有選擇權，不會因自身的條件而權益受限。而「洗手」理念的加入，讓表演藝術場館與環境都更加共融。

▲▼國家兩廳院宣告將「洗手」這件看似平常的小事，視為共融體驗的一環。（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院藝術總監劉怡汝、綠藤生機共同創辦鄭涵睿。（圖／兩廳院提供）

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院一直在打造藝術共融場館，「即使是在場館內洗手，我們都視為共融體驗的一環。」因此找到了綠藤生機，「他們也同樣相信這樣的想法跟理念，同時綠藤是台灣很有指標性的B型企業，一起合作把最共好、共融的體驗帶給所有愛好藝術的朋友。」

劉怡汝又說，去年推廣「輕鬆自在場」的過程中，知道不少人會因為對特定的聲音、光線或味道敏感，而對人群卻步，也讓場館開始檢視，每年近70萬名觀眾走進兩廳院，和大家最近距離接觸的設施，包含洗手間在內，是否都能達到友善的標準？而因為疫情的關係，洗手這件事特別受到重視，「相信共融是可以從最細微的地方開始做起。」

未來兩廳院包含觀演或公共空間的洗手間，以及表演團隊盥洗室，都全面使用綠藤生機所研發的無香洗沐產品，期望為討厭化學香精刺鼻、為敏感與乾燥所苦的民眾，帶來更無負擔的體驗。

▲▼國家兩廳院宣告將「洗手」這件看似平常的小事，視為共融體驗的一環。（圖／兩廳院提供）

▲未來兩廳院包含觀演或公共空間的洗手間，以及表演團隊盥洗室，都全面使用綠藤生機所研發的無香洗沐產品。（圖／兩廳院提供）

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