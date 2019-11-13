全台第1場「輕鬆自在場」無壓演出！觀眾發出聲音、離場再回來都可以

▲全台第一場「輕鬆自在場」於兩廳院無壓演出，各種不同身體需求觀眾共350位齊聚一堂。（圖／國家兩廳院提供，下同）



記者林育綾／台北報導

引自國外行之有年的「輕鬆自在場」（Relaxed Performance），今（13）日在國家兩廳院首度舉行！邀請各種不同身體需求觀眾共350位齊聚一堂，欣賞《皇家大會堂銅管五重奏》演出，跟一班演出最大不同時，觀眾可以用身心最放鬆、舒服的狀態欣賞，包含不自主發出的聲響、無法久坐的人也能隨時離場，真正做到文化平權、藝術零距離。

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▲欣賞表演時不必介意不自主發出的聲響、無法久坐進出觀眾席也不需要擔心影響他人。



許多藝術表演節目都十分精彩，但過往在劇院或表演廳裡，由於場合較「隆重」，讓一些有不同情況的族群難以融入，不敢踏進劇場欣賞演出。例如妥瑞症、自閉症、天使兒，須要戴呼吸器或無法久坐的人，甚至是焦慮的上班族、帶著小孩的家長⋯等。

「輕鬆自在場」是近幾年國際間展現文化平權的表演型態，和一般演出最大的區別，就是為了不同身體需求、不同情況的觀眾，提供一個無壓的環境欣賞演出。欣賞表演時不必介意不自主發出的聲響，無法久坐而需要進出觀眾席，也不需要擔心影響他人，每個人都可以身心最放鬆、舒服的狀態欣賞。

兩廳院於今年7月首次試辦後，收到許多夥伴探詢與鼓勵，在眾人努力及期盼下，透過長期支持兩廳院共融理念的企業夥伴證券櫃檯買賣中心、玉山文教基金會挹注合作，終於在11月13日正式登場。

▲「輕鬆自在場」的理念非常符合人性需求，展現藝術共融的多元與包容，觀眾接受及演出團隊的認同非常關鍵。

兩廳院副總監許美玲表示，這幾年對共融做了很多嘗試，在常態節目中辦理托育服務、運用「雅婷逐字稿」AI語音辨識系統增加演前導聆字幕等，以服務各種不同需求的觀眾。而輕鬆自在場的理念非常符合人性需求，展現藝術共融的多元與包容，如何讓觀眾接受對兩廳院而言是一項考驗，但能夠跨出重要的一步，除了企業的支持是最大的鼓舞，演出團隊的認同也扮演非常關鍵角色。

「輕鬆自在場」在全球許多先進國家已屬常態演出及趨勢，包括英國國家劇院、林肯表演藝術中心、墨爾本藝術中心、甘迺迪藝術中心等場館都已實施多年，特色在於演出中觀眾能適時伸展肢體，不需拘謹端坐，座位區保持些微光線，必要時也可隨時離場，選擇一處安靜的空間休息紓壓，和緩後再隨時回到廳內。

觀眾不需介意發出聲響或擺動身體，無論親子、樂齡、感官敏感、學習障礙者或各種不同身體需求與條件，例如妥瑞症、自閉症、壓力過大的上班族，都可以找到適合自己、最喜歡的方式參與表演藝術。

帶著特殊孩子參與的柏廷爸爸說，「很難得可以和孩子一起自在地聽音樂，感覺被接納了。一小時演出過程，孩子需要上好幾次廁所，但因為現場觀眾都可以理解，難得在沒有壓力下聽完全場演出。」

▲「皇家大會堂銅管五重奏」也是首次參與輕鬆自在場，認為很有意義。



來自荷蘭阿姆斯特丹的《皇家大會堂銅管五重奏》，對於歐美舉辦多年的輕鬆自在場雖有所聞，但和現場觀眾一樣是第一次參與，對於台灣社會對藝術共融的重視印象深刻。

音樂家們表示，「就像你不會一開始就把孩子帶去米其林三星的餐廳、告訴他要正襟危坐，你可能會先帶他到一般的餐廳，小孩可能會跑來跑去，可是漸漸地就會慢慢學習到應該有的禮儀。我們很鼓勵大家來參加，甚至未來可以把它變成一種傳統。」

13日演出一小時的音樂會中，全場呈現歡樂的氣氛，包括隨著弦律搖擺、活潑好動的孩子；無法久坐的樂齡朋友，以及帶著多重障礙孩子、難得可以喘口氣的家長，在微調的燈光下，輕鬆自在的氣氛中，共同度過了美好的下午。