春節繳罰單可延至2月7日　7大「電子支付」繳費馬欸通

▲春節期間到期罰單，可延至2月7日繳款。（圖／新北市交通局提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

今年農曆春節假期長達9天，新北市交通事件裁決處表示，111年春節假期（1月29日起至2月6日）到期的交通違規通知單，繳費期限將自動延長至2月7日（初七）；如屬新北市管轄的案件且應到案日為春節期間，可於2月7日恢復上班日繳納。

裁決處處長李忠台表示，春節期間雖無法臨櫃洽辦，但裁決處已開辦多元代收管道繳納交通違規罰鍰，民眾可免出門透過電子支付APP（嗶嗶繳、Line Pay Money、橘子支付、元大銀行APP、街口支付、樂購蝦皮、永豐銀行繳費網）、監理服務網等方式即時繳納罰鍰，或至各大超商利用多媒體機繳納罰鍰。

裁決處提醒，若屬不得郵繳的交通違規案件，就要到罰單所註明應到案處所（裁決機關）臨櫃洽辦，無法透過上述代收管道繳納罰鍰。

裁決處也再提醒春節團聚常有飲宴聚會，但請做到「開車不喝酒、喝酒不開車」，若因酒駕被查獲者，春節期間不提供臨櫃繳納罰鍰服務，被扣車輛必須等到2月7日上班日後才能繳納罰鍰、車輛移置費及保管費和領回車輛，且這段期間車輛保管費仍按日計費，請遵守相關道路交通法規並拒絕酒駕，以保障自身及所有用路人安全。