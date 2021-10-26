大同傑出校友陳志泰研發半導體材料　獲歐洲國防與航太供應鏈認證

▲陳志泰研發半導體材料，獲得歐洲國防與航太供應鏈認證。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

半導體產業備受全球各國重視，年僅39歲大同大學校友陳志泰在瑞典創業，研發出具革命性的GaN氮化鎵半導體材料，薄度為傳統1/20，近日已通過歐洲國防與航太供應鏈認證，是全球唯一可跟SiC碳化矽功率元件競爭的材料，連續兩年被瑞典媒體評為最具潛力新創公司之一，校方日前頒發傑出校友給陳志泰，表揚他在專業領域的創新與貢獻。

大同表示，陳志泰從大同大學光電所畢業後，遠赴瑞典深造攻讀博士，並與指導教授共同創業，成立化合物半導體公司SweGaN AB，年紀雖輕但，投入半導體材料研究超過15年，而SweGaN AB是全球第一個能將材料做到最薄的團隊，可承受電壓達3000伏特，用來製作高頻、高功率的電子元件，應用在太空、國防領域，也是電動車、5G基地台的關鍵材料。

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▲陳志泰(左四)與同事合照。（圖／大同大學提供）

回憶創業過程，陳志泰說，2017年是研發團隊面臨將產品量產的關鍵時刻，在某次會議後，他很幸運與瑞典國防部官員搭上同一班飛機，之後鼓起勇氣跟對方要求進行十分鐘簡報，雖然聽簡報完之後，沒立即獲得承諾，但在一周後接到第一筆訂單，這趟飛機上的簡報，也成為產品進入歐洲供應鏈的敲門磚。

台灣是半導體王國，陳志泰分析說，瑞典和台灣的產業環境是「各有特長」，瑞典對於研究是有一個長遠策略性計畫的國家，早在90年代開始，就投入寬能帶半導體研發，產官學合作緊密，而台灣是半導體王國，一旦有成果，可以在短時間內獲得大量的關注與資金挹注，相對衝刺的快。

SweGaN AB已經連續兩年被瑞典媒體評為最具潛力的新創公司之一，陳志泰表示，目前正積極擴廠，目標是在半導體產業扮演一個關鍵角色，讓更適合的材料，應用在生活每一處。