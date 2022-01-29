台、韓「跟騷法」比較！招致殺人刑案不可輕忽　最重可判5年徒刑

▲南韓變態「宅男」跟蹤殺人魔金泰賢。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣MOMO親子台「香草姐姐」宜軒從2020年8月開始便慘遭網紅「FBI帥哥」鄧佳華瘋狂示愛、騷擾，引發網友討論該行為是否觸犯我國立法院去年11月三讀通過《跟蹤騷擾防治法》的疑慮。事實上，南韓國會也曾經於去年10月開始實施跟騷法，而從過去以來便不斷發生有女性慘遭男性尾隨、跟蹤，甚至慘遭殺害的社會案件。

根據我國立法院草案，跟蹤騷擾行為最高可處3年以下有期徒刑、併科30萬以下罰金；若攜帶凶器最高可處5年以下有期徒刑、併科50萬以下罰金。另外，被害人、檢察官、警察機關均可向法院聲請保護令，且若跟騷行為重大且反覆，檢察官可向法院法院聲請預防性羈押，盼落實被跟騷者的即時保護。

放眼南韓，過去騷擾、跟蹤等行為在南韓被視為較輕微的犯罪，只判處10萬韓元以下的罰金草草了事，不過從近年的社會新聞來看，男性跟蹤騷擾女性的狀況更加嚴重，不但會尾隨至公寓樓梯、電梯，甚至試圖潛入住處。

2019年5月28日在首爾市冠岳區新林洞便發生一起類似案例，一名酒醉男子尾隨長髮及肩、皮膚白皙妙齡女子回家，在女子住處門口前徘徊，甚至還轉門把、按密碼鎖，試圖打開女子住處房門。

▼酒醉男子跟蹤陌生的妙齡女回其住處。



首爾市蘆原區去年3月22日也曾爆發一起駭人聽聞的案件，年僅25歲變態「宅男」金泰賢（김태현，音譯）在網路遊戲結識24歲被害女子後試圖交往，不料卻遭到對方委婉拒絕，最後竟然調查被害女子行蹤，從女子下班前便到女子住處等候，潛入女子住處，依序殺害女子的妹妹、媽媽、被害女子，之後甚至在女子住處多日伴屍自殘，直到被警方緊急逮捕。

而首爾市中區苧洞一處住商混合大樓，住著被害女子A某，她不堪前男友多次約會暴力怒提分手，之後慘遭前男友跟蹤騷擾，於是在去年11月7日向警方申請保護令，不過該月19日上午11時29分還是被前男友成功潛入住處，因警方提供的「智慧手錶」在報警時定位失靈，導致警方無法在時限內前往正確位置，A某最後在與前男友談判時頭部、臉部遭對方持刀刺傷，送醫後仍因失血過多回天乏術。

南韓國會多次討論制訂《跟蹤處罰特別法》，最後於去年3月24日由本會議通過，去年10月起全面實施，加害者可被判處3年以下有期徒刑、3000萬韓元以下罰金，若持刀等兇器威脅被害者，則最重可被判處5年以下徒刑、5000萬韓元以下罰金。

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