她被變態前男友跟蹤！「2度呼救」警察晚12分鐘才到　慘遭砍臉亡

▲由於GPS錯誤定位至首爾明洞，導致警方措施在第一時間內找到被害人。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓再度傳出因情侶間「約會暴力」而致命的社會案件！一名居住在首爾市中區的30多歲女性A某，因不堪遭受前男友多次約會暴力而提分手，並向警方申請「身邊保護」（類似保護令），不料卻還是經常慘遭30多歲的前男友B某跟蹤至住處騷擾，在連續2次報案後慘遭砍臉殺害，送醫搶救仍宣告不治。

根據《韓聯社》，A某住在首爾市中區苧洞的一處住商混合大樓，她因不堪前男友B某跟蹤騷擾，於本月7日曾向警方申請「身邊保護」，直到事發當天（19日），B某於該日上午跟蹤至A某住處，而A某則待在家中。

19日上午11時29分，A某第一次利用警方提供的智慧手錶（具有GPS定位功能），呼叫警方前來現場支援，警方在經過3分鐘後，於11時32分來到定位顯示的中區明洞，由於系統標示的定位出現錯誤，導致警方在第一時間內未能成功找到被害者A某。

眼見變態前男友B某步步進逼，A某於11時33分第2度透過智慧手錶呼叫警方，不過定位系統還是顯示出錯誤的位置，加上明洞（南大門警察署）、A某所居住的苧洞（首爾中部警察署）2地之間距離500公尺，所隸屬警勤轄區並不同，2個警察署進行工作上的交接與協助，遲至8分鐘後，警方才於11時41分抵達A某的住處，不過早就為時已晚。

此時的A某頭部、臉部遭B某持刀刺傷，躺臥在血泊之中，研判是她在與B某談判的過程中突然遭受攻擊，儘管緊急送醫搶救，仍舊回天乏術；至於B某則是早先一步離開現場，搭乘大眾交通運輸工具離開首爾、前往大邱。從A某首度向警方求援、到警方到場的時間，兩者相差12分鐘。

報導更透露，其實該棟大樓的居民早就於11時36分向警方報案。外界痛批，警方無法釐清A某的所在位置、錯失黃金救援時間，才會導致悲劇發生。

首爾中部警察署調閱監視器後，於20日下午12時40分在大邱市的某住宿設施內成功逮捕B某，B某向警方坦承犯案。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast