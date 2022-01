巴格達機場遇襲！連6枚火箭彈攻擊　客機被轟出「驚悚破洞」

▲ 被擊中的廢棄客機出現一個大洞。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

伊拉克巴格達國際機場(Baghdad International Airport)及附近美軍基地28日遭到至少6枚火箭彈及一架無人機襲擊,美軍反火箭系統CRAM啟動,一架已廢棄的民用飛機被轟出一個大洞,所幸目前未傳出人員傷亡。

綜合外媒報導,攻擊發生於當地時間28日凌晨4時30分左右,伊朗支持的民兵組織發動襲擊,至少有一架無人機瞄準機場附近的美軍基地勝利營(US Camp Victory),在擊中目標以前被CRAM系統擊落。

Iraqi Airways plane was damaged due to the rocket attack against Baghdad International Airport this morning(local time). #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/uMIb8Av9SD