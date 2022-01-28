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巴格達機場遇襲！連6枚火箭彈攻擊　客機被轟出「驚悚破洞」

▲▼ 巴格達機場遭受火箭攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 被擊中的廢棄客機出現一個大洞。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊拉克巴格達國際機場（Baghdad International Airport）及附近美軍基地28日遭到至少6枚火箭彈及一架無人機襲擊，美軍反火箭系統CRAM啟動，一架已廢棄的民用飛機被轟出一個大洞，所幸目前未傳出人員傷亡。

綜合外媒報導，攻擊發生於當地時間28日凌晨4時30分左右，伊朗支持的民兵組織發動襲擊，至少有一架無人機瞄準機場附近的美軍基地勝利營（US Camp Victory），在擊中目標以前被CRAM系統擊落。

伊拉克警方向《路透社》表示，有幾枚火箭彈掉落巴格達機場，對一架已廢棄的伊拉克航空公司客機造成輕微損壞。根據《俄羅斯衛星社》，伊拉克安全部門消息人士指出，至少6枚火箭彈掉落機場跑道附近，一架飛機被轟出一個破洞。外媒公開的照片中可見，這架飛機左側接近機首的位置出現巨大破洞，內部設備從上方掉落。

根據阿聯《國家報》，這是1月以來勝利營第三度遭襲，前一次是在本月3日，也就是伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）及伊拉克指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）被美軍狙殺滿2年時。

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