他挑戰「大喀生肉」77天嗨喊超健康！　新鮮羊睪丸照樣啃下肚

▲男子挑戰吃生肉、生雞蛋，就連生的羊睪丸（右）都吞下肚。（圖／翻攝自IG／@rawmeatexperiment）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州一名男子在77天前展開一場「生肉實驗」，每天都吃下一大塊生牛肉、生雞肉，甚至是新鮮的羊睪丸，目的是為了證明，與其吃下大量加工食品，不如直接攝取最天然的食物，「為什麼人類是地球上唯一必須吃煮熟食物的生物呢？」

加州一名男子在Instagram創立一個名為「生肉實驗」（Raw Meat Experiment

）的帳號，從2021年11月23日開始，記錄自己每天吃下生肉的畫面。從影片中可以看到，他通常都會拿著一大塊生牛肉、生雞肉或生魚肉，直接開始啃食，有時會配上一大罐牛奶，有時候則是直接一口灌下數顆生雞蛋，甚至還曾吃下新鮮的羊睪丸。

▲男子不只吃牛肉，連生雞胸肉也照吃。（圖／翻攝自IG／@rawmeatexperiment）



男子表示，生牛絞肉已經成為他最喜歡的一餐，因為成本很低，只要1美元就可以在4分鐘內吸收完整800卡路里，「如果我買一個墨西哥捲餅，它可能有1000卡路里，但肉煮得沒有營養，你也無法真正吸收所需營養，雖然我很愛墨西哥捲餅和辣醬，但這對人類來說，是錯誤的養分。」

男子接受Podcast節目訪問時表示，他在過去10年其實是一名素食主義者，現在卻走上完全相反的路，起初身體有些不適應，但習慣後就好了，現在吃到加工食品還會覺得反胃。他質疑，「為什麼人類是地球上唯一必須吃煮熟食物的生物呢？」男子也強調，他除了肉、雞蛋和牛奶之外，有時候會吃一些玉米煎餅。

澳洲新南威爾士州衛生部對此表示，「生肉可能含有害細菌，包含沙門氏菌、李斯特菌、彎曲桿菌、大腸桿菌等，可能會導致食物中毒，但經過高溫烹飪，這些細菌就能夠被消滅。」若民眾想要生食，就必須確保肉品是非常新鮮的，最好能現宰現吃。

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