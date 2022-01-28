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台東再度入榜Booking.com　介紹3旅宿不容錯過

▲▼台東每年舉辦的熱汽球嘉年華及衝浪賽，已成為國際知名觀光運動活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東每年舉辦的熱汽球嘉年華及衝浪賽，已成為國際知名觀光運動活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

Booking.com公布2022年「旅客評分卓越獎」，台東在慢經濟政策下再度強勢入榜，分別拿下「全球最好客目的地」第2名與「全球最好客城市」第3名，在全球旅客的好口碑中，展現「1萬人來100次」真善美的城市魅力，縣長饒慶鈴歡迎全世界遊客及全國好朋友來體驗獨一無二好山好水的台東之美及慢生活。

饒慶鈴表示，所謂慢經濟就是發展自然真實的經濟模式，尋找屬於台東的唯一轉化成為「慢產品」，開發願意購買的「嗜慢者」，這樣良性的「慢循環」，既有產值又能守護台東的土地。簡單來說，就是『上天給台東什麼，我們就順應自然賣這些「什麼」』。饒慶鈴強調台東雖然是偏鄉，但是有信心可以藉著慢經濟的推動，打造台東成為全球認識台灣的第一站，而連續兩年入榜「Booking.com全球最好客目的地」的好成績，就是最好的證明。

▲▼台東每年舉辦的熱汽球嘉年華及衝浪賽，已成為國際知名觀光運動活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

此次2022「旅客評分卓越獎」，是數位旅遊領導平台 Booking.com根據全球超過 2.32 億則旅客評論，橫跨全球220 個國家和地區的業者統計而出。台東拿下全球第二、連續兩年入榜的「全球最好客目的地」是按照旅客對於旅宿的好評占比來選出，而若以城市劃分，台東也再度登榜「全球最好客城市」第三名，顯見台東的好客魅力和旅宿高品質持久不衰。其中Booking.com 特別推薦「桀立民宿」、「台東ohana的天空青年旅館」、「台東都蘭旅行蟲青年旅館」和「石一方」等高分評論旅宿，不僅服務貼心，設備整潔舒適，民宿老闆也親切友善，是來台東不可錯過的優質旅宿。

▲▼台東每年舉辦的熱汽球嘉年華及衝浪賽，已成為國際知名觀光運動活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

近年台東推動天文旅遊吸引不少觀光客，獲得不錯成績。


縣府交觀處長余明勳表示，雖然這幾年面臨新冠疫情的挑戰，但是台東的慢經濟政策，強調台東真實自然的「真、善、美」特色，成功打造台東品牌，符合後疫情時代旅客追求健康養生旅遊的需求，像是辦理在疫情中最療癒的臺灣國際熱氣球嘉年華活動、以及化東北季風劣勢為優勢的臺灣國際衝浪公開賽，以及獲得BSI英國標準協會申請ISO 20121永續性活動管理系統國際認證的台東最美星空系列活動，都是專屬於台東的有機觀光模式。這種不追求100萬人來1次，而是希望讓1萬人來100次的慢經濟旅遊型態，成功讓台東在2021年獲得全球最好客目的地第一名，更在2022年強勢連續入榜，超越疫情讓旅客願意一來再來。

春節連假將近，縣府除了推薦旅客來台東選擇自行車、古道步道健行等戶外運動觀光遊程，也強調近日國內疫情升溫，旅客出入公共場所務必要配戴口罩、勤洗手、保持社交距離以及做好自身防護，並且密切留意個人健康狀況，採取必要之追蹤及管理措施，如有發燒或呼吸道症狀者，可撥打免付費防疫專線1922 。（或0800-001922），通報醫療單位。
 

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