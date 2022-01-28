疫情燒進中部！台中有確診　彰化持續161天+0　　

▲彰化今天持續零確診。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

疫情持續延燒，台中市國泰銀行大甲分行今天傳出有確診個案，消息一出使得鄰近彰投等縣市民擔憂，彰化縣政府也針對防疫指出，今天持續零確診，累積第161天+0，但仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離。

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▲彰化縣春節醫療院所不打烊。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化縣1月28日防疫說明，縣長王惠美表示，今天是連續第161天+0，防疫仍不能鬆懈，累積確診人數271人，近5日核酸檢測陽性率為0%，核酸檢測累計陽性率為0.11%，已完成核酸檢測人數24萬7,158人，居家抗原快篩人數9,381人，居家抗原快篩累計陽性率0.01%，居家隔離中人數142人，累計居家隔離人數3,502人，平均每位確診者居家隔離人數13人，提醒大家，防疫仍不能鬆懈。

彰化縣政府昨天召開百工百業線上防疫說明會，縣長王惠美指出，彰化縣合約醫療院所在春節1/29至~2/6期間，加開838診次，施打疫苗不打烊，同時啟動基層醫療診所一站式快篩防護網，增設160家基層診所提供COVID-19家用快篩試劑發放點，服務鄉親。

▲彰化設快篩站。（圖／彰化縣衛生局提供）

有關傳統市場及夜市防疫管理措施包括，不開放試吃、不邊走邊吃，未落實實聯制不得提供內用服務，於入口處量體溫、落實實聯制登記，全程佩戴口罩、做好手部消毒，保持社交距離、避免群聚感染。

另外過年期間王惠美提醒大家，還是先把疫苗接種完成，打牌或唱歌，拍照及直播、錄影、主持、致詞、演講、講課等，務必將口罩戴好戴滿，避免飲食，以降低風險性，以防萬一。