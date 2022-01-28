25款史努比手機殼百元甜甜價！可愛設計兼防摔　鐵粉絕對要買起來

▲史努比犀牛盾手機殼。（圖／翻攝自犀牛盾RhinoShield）

文／LOOKin

許多人的首選手機殼品牌RhinoShield犀牛盾，超棒的質感於防摔設計，讓常不小心手滑摔手機的人也能安心使用，最近品牌還攜手了全球人氣卡通角色Snoopy史努比推出25款全新圖款手機殼，無論是活潑可愛、乖巧賣萌或是簡約素雅，多種風格一次收藏，無論是最新iPhone13系列，或是Samsung等熱門Android系列機型都有支援，定價不到台幣一千，百元價就能入手高規格防摔手機殼，史努比鐵粉絕對要買起來！

▲史努比犀牛盾手機殼。（圖／Lookin提供）

本次推出的RhinoShield x Snoopy聯名款，沿襲作者查爾斯.舒爾茨《PEANUTS/花生漫畫》的簡約視覺風格，以和諧的粉彩與手繪線條設計圖款，打造出帶點韓系慵懶的風格，其中運用調皮的Snoopy史努比、Woodstock胡士托、Charlie Brown查理布朗角色為主的圖樣，讓粉絲們感到窩心。

▲史努比犀牛盾手機殼。（圖／Lookin提供）

犀牛盾Mod NX聯名設計款邊框背蓋兩用手機殼，$980

此次史努比聯名系列共推出25種圖款，其中還有背蓋款式，讓妳可以隨意搭配自己想要的邊框及背蓋，如果本來就是犀牛盾愛用者且擁有不同顏色的邊框，只要更換背蓋就宛如換上全新手機殼！

▲史努比犀牛盾手機殼。（圖／翻攝自犀牛盾RhinoShield）

犀牛盾SolidSuit聯名設計款防摔背蓋手機殼，$980

▲史努比犀牛盾耳機殼。（圖／翻攝自犀牛盾RhinoShield）

AirPods Pro 犀牛盾AirPods聯名設計款保護套，$690

除了手機殼，此次也同時推出7款AirPods保護套，除了Snoopy史努比和Woodstock胡士托兩位不容錯過的角色之外，還選用黑白黃的經典主題色做搭配，上下蓋還有不同色的搭配服務，打造出專屬自己的AirPods保護套。

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