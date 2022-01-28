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安心領錢家家戶戶過好年　北港警年節前護鈔兼阻詐

▲年節期間北港警分局提供「保護民眾存、提款護鈔」及「舉家外出巡邏」等多項暖心服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲年節期間北港警分局提供「保護民眾存、提款護鈔」及「舉家外出巡邏」等多項暖心服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

在年關前後，警察除了基本打擊犯罪外，也提供「保護民眾存、提款護鈔」及「舉家外出巡邏」等多項暖心服務，北港警分局各警所員警也積極透過面對面至各大超商、金融機構等處向民眾加強宣導，讓民眾安心領錢、家家戶戶過好年。

今年加強重要節日安全維護期間，北港警分局提供護鈔服務，民眾申請相當踴躍，而北港派出所也出勤提供轄內銀行單筆高達三千伍佰萬的新鈔安全維護勤務，警方在春節前夕提供的為民服務措施讓民眾很有感。

北港警分局統計110年度透過金融櫃員、超商與警方的合作，成功攔阻27筆詐騙提領，總計新臺幣1073萬餘元，避免民眾財產遭受損失。新的年度警方仍持續加強至各金融機構宣導防（阻）詐作為，建立與銀行端的熱線，以嚴密的防詐騙通報網絡，一同守護民眾財產。

北港警分局長蔡培元表示，民眾春節期間闔家出遊或出門拜訪友人、踏青走春等規劃，可向警方申請住居安全維護，受理後將派員現地勘察，將住家納入巡邏線或在適當地點增設臨時巡邏箱，定時加強巡邏；呼籲民眾遇有疑似詐騙情事請打110或165求證，以保財產安全、平安過好年。

▲年節期間北港警分局提供「保護民眾存、提款護鈔」及「舉家外出巡邏」等多項暖心服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲年節期間北港警分局提供「保護民眾存、提款護鈔」及「舉家外出巡邏」等多項暖心服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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