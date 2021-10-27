憂安全風險　美國撤銷中國電信子公司營運許可

▲ 美國聯邦傳播委員會26日以安全理由，撤銷中國電信美洲子公司在美國的州際與國際通訊的營運許可。（圖／CFP）

文／中央社記者江今葉華盛頓26日專電

美國聯邦傳播委員會今天以安全理由，撤銷中國電信美洲子公司在美國的州際與國際通訊的營運許可，並要求必須在60天內停止業務。

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天以4票同意、0票反對，通過撤銷中國電信美洲子公司的美國營運許可。中國電信美洲公司在美國境內提供的州際與國際電信業務將遭到撤銷與終止，並必須在命令發布60天內停止業務。

FCC在新聞稿中表示，促進國家安全是委員會提升公共利益責任的一部分，今天的行動落實保護國家通訊基礎設施免受潛在安全威脅。

新聞稿指出，中國電信美洲公司受到中國政府利用、影響與控制，極有可能被迫遵守中國政府的要求。

其次，鑑於FCC近20年前授權中國電信美洲公司在美國提供電信服務以來，中國的國家安全環境發生變化，FCC認為中國電信美洲公司的所有權與中國政府的控制權引發重大國家安全與執法風險。中國電信美洲公司的母公司提供中國政府存取資料、中斷美國通訊的機會，將能針對美國從事間諜活動與其他有害活動。

FCC也指出，中國電信美洲公司的行為以及對FCC和美國其他政府機構的陳述缺乏坦誠、可信度與可靠性，削弱FCC和美國其他政府機構對電信營運商的基本信任。（編輯：周永捷）