「國民黨不要反共的蔣經國？」　顏若芳：蔣萬安記得阿公的話嗎？

▲顏若芳質疑國民黨不要「反共的蔣經國」，認為國民黨可以問一下立委蔣萬安。（圖／顏若芳臉書）



記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文近日出席蔣經國活動掀起的討論，民進黨台北市議員擬參選人顏若芳26日在臉書，以「反共的蔣經國，國民黨不要嗎？」為題撰文表示，國民黨如果忘記蔣經國曾說過「愛國必須反共」，可以問一下國民黨立委蔣萬安，記不記得阿公講過的話？

顏若芳表示，在民主的時代，透過呈現歷史真實來認識過去、創造未來，讓人民在充滿民主自由的環境下，有著自己的判斷力來對歷史人物定位、功過做評價，而不是由國民黨的片面說詞，甚至神話來定調。

顏若芳說，蔣經國曾經說過，「愛國必須反共，反共才是愛國」，但在國民黨臉書貼文中，完全沒看到將這句話收到蔣經國語錄圖卡。

顏若芳表示，如果國民黨忘記了，可以再去問一下聲稱蔣經國幫他取名的蔣萬安，記不記得阿公說過這句話，人不能忘本。

對於民進黨的態度，顏若芳表示，民進黨一直以來的初衷就是「抗中保台」，守護台灣的民主自由，而早在1982年時，蔣經國就批判過中共，且說中共不守信用，任何期望中共允許台灣與大陸統一後，能保留單獨的社會經濟制度，是不切實際的想法。

「國民黨這些年來，一直在親共，看不到任何遵從蔣經國的反共路線。」顏若芳表示，希望國民黨趕快清醒一點，不要把蔣經國最重要的這句話藏起來，最好把這句話印出來貼滿你國民黨黨部，難不成，反共的蔣經國，你們不要嗎？