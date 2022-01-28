馬斯克好奇「衛生紙之亂」　帶孩子到賣場確認：只是人類恐慌

▲馬斯克懷疑「衛生紙之亂」的真實性。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國境內因疫情升溫，而導致「衛生紙之亂」再現，全球首富馬斯克（Elon Musk）表示，「我不太了解為何衛生紙會短缺，所以和孩子到HEB和沃爾瑪看看，直到我親眼確認後，才知道恐慌性購物的程度有多嚴重。」

根據Business Insider報導，在當地時間週三，馬斯克於特斯拉的第四季度財報電話會議上，討論關於全球芯片短缺問題，並同時與受疫情衝擊的超市衛生紙短缺狀況進行了比較，他說道，「情況很明顯，並不是人們擦屁股的生理需求增加了，只是人們心理上的恐慌面積擴大，只要是如同衛生紙功用的紙類也能取代它。」

馬斯克補充說道，他為了親眼證實衛生紙的亂象有多麼誇張，「我不確定這個狀況的真實性，所以我帶著孩子去德克薩斯州的HEB和沃爾瑪，親眼確認後，除了衛生紙之類的東西，連食物和其他東西也都被搶購一通，我真的難以置信，竟然誇張到這種程度！」

對於這個情況，他說道，「我實在是無法理解這個『奇怪的狀況』，人們只是出於心理層面的恐慌，而非生理上真正的需求，如果哪天世界末日真的到來了，衛生紙還會是你真正所需的東西嗎？」

據了解，馬斯克認為，居家隔離是非常愚蠢的防疫政策，違反了憲法的人權保障，他還告訴《時代》雜誌，他與孩子都接種了疫苗，反對強制戴口罩的規定。