北市+5「4童、1職員」　黃珊珊：全是幼兒園老師密切接觸者

記者蘇晏男／台北報導

南港房仲案傳播練持續擴大！北市28日新增5例本土確診，為松山某幼兒園老師（案18590）到補習班兼課，傳染給3國小生+1幼兒園，1職員。台北市副市長黃珊珊下午進一步指出，3國小生各自念不同學校，及一名補習班資訊人員，相關足跡正在匡列。

黃珊珊28日下午在北市防疫記者會上被問到，5個確診個案是否為1人就讀幼兒園、3個小學生，都是松山區幼兒園老師學生嗎？是否在同一個環境下上課所感染；至於另一名確診職員是該老師的同事嗎？是否有密切接觸？

黃珊珊回應，5人都在居家隔離，是該確診老師的密切接觸者，所以昨天採檢確診；案18590雖然在幼兒園教書，但有到補習班上課，補習班的3個孩子是念不同國小，1個是幼兒園小朋友，而職員是資訊人員，是去修電腦的。上述5人是因為北市提前採檢，在居家隔離期發現的個案。

黃珊珊又指，學生都是跟家人一起居家隔離，今天也正在針對沒有居格的家人，會再採取匡列；至於4個孩童跟1職員的足跡，目前正在匡列。

另外，針對該幼兒園老師的相關防疫作為，台北市長柯文哲在記者會上指出，居家隔離人數為幼兒園92名、補習班29名，擴大採檢是幼兒園149名、補習班70名。這還沒完，還在查確診者原校的同班同學；目前這部分北市擴大採檢87人。

▼案18590幼教老師確診案相關防治作為。（圖／台北市政府提供）