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莫德納搶光光、BNT剩8萬劑　柯文哲無法理解：莫德納沒比BNT更棒

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國人開始搶打第三劑加強針。面對國人仍有「挑疫苗」的習慣，柯文哲無奈直言，「無法理解」，強調醫學上沒有證據莫德納比BNT更棒，不要一心嚮往莫德納，呼籲有疫苗就先打，「拜託大家，不要一定要打莫德納」。

「最近從預約發現一個問題，不曉得為什麼台灣人民偏好莫德納？」柯文哲拿出統計資料，2月7日到2月13日的預約狀況，BNT開放13萬2922，預約4萬9498，剩下8萬3424，預約比例37.24%；莫德納開放12萬9470，預約比例100%；高端開放2萬800，預約1萬3907，剩餘6893，預約比例66.86%。

▲▼0128台北疫情，中央第21期疫苗預約，各疫苗預約數量。（圖／台北市政府提供）

▲中央第21期疫苗預約，各疫苗預約數量。（圖／台北市政府提供）

柯文哲說，他是第一劑打AZ、第二劑打AZ，第三劑打BNT，「柯文哲都打BNT了，沒有理由莫德納會比BNT好」，醫學證據上也看不出兩者在統計上有明顯差別，所以可以打就先打，「拜託大家，不要一定要打莫德納」。

BNT現在剩下8萬3424劑，在2月4、5、6日，當時剩下2萬劑已經全部預約出去。我是主張，既然是2月7日才打，是不是中央再重新預約，讓一心嚮往莫德納但沒打到的，可以改去預約BNT。

柯文哲說，如果中央真的不行的話，再考慮台北市的預約平台要不要重啟，但建議還是以中央系統為優先。BNT在台北市都剩下8萬多劑，全台灣應該剩更多。

柯文哲最後再次呼籲，醫學上沒有證據莫德納比BNT更棒，不要一心嚮往莫德納，「無法理解」，BNT還剩8萬多劑，莫德納預約比例100%打到要調來調去。

▲▼台北市防疫記者會 說明疫情及 防疫政策 柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

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