　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中市精密二期招租成效欠佳　審計機關要求檢討改善

▲▼台中市精密機械科技創新園區二期。（圖／台中市經發局提供）

▲台中市精密機械科技創新園區二期。（圖／台中市經發局提供）

記者呂晏慈／台北報導

台中市經發局辦理精密機械科技創新園區二期標準廠房標租，審計部今（28）表示，經審計部台中市審計處查核發現，經發局分別於2018年9月3日及2019年9月19日辦理39個標準廠房單元預售作業，因廠房公設比及售價偏高，影響廠商投資進駐意願，標售結果僅售出1個單元，後續改採招租方式辦理，惟截至2021年3月底止仍有29個單元未出租，經函請檢討改善，截至2021年11月底止，已再出租28個單元，有效解決未登記工廠及中小型企業對工業用地需求。

審計處指出，經發局為輔導未登記工廠及中小型企業進駐標準廠房，減輕廠商購置廠房之財務壓力，辦理精密二期標準廠房新建工程，興建地上6層、地下1層，總樓地板面積達5萬8千餘平方公尺之鋼筋混凝土廠房，總成本18億7523萬餘元，共設置39個標準廠房單元，於2020年5月15日完成驗收。

然而，審計處於2019年3月及去年3月查核發現，經發局原將該棟標準廠房採租售併行方式辦理，其中採出售方式者計24個單元、採出租方式者計15個單元，於2018年9月3日及2019年9月19日辦理2次預售作業，因廠房公設比及售價偏高，影響廠商投資進駐意願，僅售出1個單元，後續改採招租方式辦理，於2020年9月11日辦理第1次招租結果，出租9個單元，截至去年3月底止仍有29個單元未出租，招租情形未盡理想，審計處遂於2019年5月及去年5月函請經發局檢討改善。

審計處表示，經追蹤改善情形，經發局後續因應台商回流及企業擴產、擴廠需求，重新檢討招租模式，並利用市政新聞、臉書及報紙廣告加強宣傳，截至去年11月底止，標準廠房已再出租28個單元，緩解廠商對用地之需求，增加投資及創造就業機會。

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
男友「必嫁、必交往」3大特質　她直言：別再騙自己外表不重要
《鬼滅》炭治郎聲優確診！　喉嚨痛工作全暫停
女同事內衣照示愛人夫「離婚娶我」　正宮1動作慘雙輸
13款刮刮樂「購買攻略」曝光！　想中獎必挑這一張
快訊／花旗台灣消金買家拍板！　確定嫁給星展
「穿這樣去婚禮可以嗎」郭鬼鬼穿細肩露2粒　粉絲：肯定被San

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

恆春洋蔥病害現蹤　高雄區農改場:適時防治減少損失

台中市精密二期招租成效欠佳　審計機關要求檢討改善

拒絕強制就醫　精神病患鐵鍊及圓鍬襲警　救護車擋風玻璃破

獨／還原當天情況！高雄33人吃牛排「隔離過年」　匡列顧客心情曝

執行春安工作辛勞　黃偉哲、郭信良率隊慰勉警察人員及協勤民力

黃偉哲慰勞治安尖兵及協勤民力　守護市民安心過好年

黃偉哲年前慰勉贈禮　感謝警察及協勤五力為春節加強安全維護辛勞

這樣做愛心！知名便當業者捐100萬「便當蓋」　勸募蓋受虐兒新家

疫情擴大　桃園大廟景福宮取消「拜頭香-送轉運招財錢母」

貼心加油打氣　入住防疫旅宿市民及防疫旅宿工作人員喜收黃偉哲賀年禮

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

恆春洋蔥病害現蹤　高雄區農改場:適時防治減少損失

台中市精密二期招租成效欠佳　審計機關要求檢討改善

拒絕強制就醫　精神病患鐵鍊及圓鍬襲警　救護車擋風玻璃破

獨／還原當天情況！高雄33人吃牛排「隔離過年」　匡列顧客心情曝

執行春安工作辛勞　黃偉哲、郭信良率隊慰勉警察人員及協勤民力

黃偉哲慰勞治安尖兵及協勤民力　守護市民安心過好年

黃偉哲年前慰勉贈禮　感謝警察及協勤五力為春節加強安全維護辛勞

這樣做愛心！知名便當業者捐100萬「便當蓋」　勸募蓋受虐兒新家

疫情擴大　桃園大廟景福宮取消「拜頭香-送轉運招財錢母」

貼心加油打氣　入住防疫旅宿市民及防疫旅宿工作人員喜收黃偉哲賀年禮

恆春洋蔥病害現蹤　高雄區農改場:適時防治減少損失

大聯盟封館春訓延後　柳賢振留在前東家韓華訓練

瑪莎拉蒂最新休旅車Grecale遠征雪地測試　台灣可望年底跟進導入

體育課受傷「國小生閉鎖性骨折」！爸還原經過　怒控學校延誤就醫

8道年菜大姑偷拿6道招待男友家人　媳回家見一桌剩菜氣炸

影／解放肩膀痠痛　台大醫2招教你放鬆「斜方肌」

副都心精華中軸「百邑富都匯」　雙塔飯店宅享受最Chill的時尚生活

超實用！貓咪出遠門訓練術公開　「提籠訓練」4步驟學起來

偷吃防腐劑？盤點演藝圈凍齡藝人　3位「凍人美女」震驚海外！

花旗嫁給星展、聯發科去年狂賺1118億　財經HOT 5一次看

蔡旻佑「憲哥比較好笑」遭黃子佼反擊XD　婚禮飆唱《我可以》秒變演唱會現場！

地方熱門新聞

高雄33人吃牛排「隔離過年」心情曝

病患鐵鍊及圓鍬襲警　救護車玻璃破

高雄大灣國中生確診　2天匡列34人

黃偉哲、郭信良率隊慰勉警察人員及協勤民力

黃偉哲慰勞治安尖兵及協勤民力

這樣做愛心！便當業者捐100萬「便當蓋」相助蓋受虐兒新家

台中市精密二期招租成效差　審計機關要求檢討改善

黃偉哲年前慰勉贈禮

三離島縣發聲明　呼籲中央在台灣端設快篩站

網傳東港KTV前發生鬥毆　警掌握身分查辦

高雄第3校疑足跡　國中校門口搭遊覽車

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

屏東潮州「潮好玩幸福村」試營運

屏東KTV酒客遭砍死　警強力臨檢查獲通緝犯

更多熱門

相關新聞

2021年第4季8項經濟指標台中全國第一

2021年第4季8項經濟指標台中全國第一

疫情衝擊全台經濟，台中市政府防疫也拚經濟，經濟發展局表示，根據經濟部統計處最新調查顯示，去年第4季台中市多達8項經濟指標穩坐全國第一；即使受到疫情衝撃，台中經濟仍然逆勢成長，自2019年第4季開始，從原本只有3項奪冠，如今一路挺進到8項，表現亮眼。

高雄26商圈消費週週抽大獎　店家凍漲迎新年

高雄26商圈消費週週抽大獎　店家凍漲迎新年

台中市前議員樁腳賄選　判刑定讞

台中市前議員樁腳賄選　判刑定讞

盧秀燕、江啟臣現身挺顏寬恒　「中二之戰」藍營士氣大振

盧秀燕、江啟臣現身挺顏寬恒　「中二之戰」藍營士氣大振

上市櫃建商去年花近1400億買地　台中市最搶手

上市櫃建商去年花近1400億買地　台中市最搶手

關鍵字：

台中市經發局

讀者迴響

熱門新聞

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

名醫估「2月下旬有望降一級」

「幾歲月薪破5萬？」過來人曝1困境

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

澎恰恰再爆跳票400萬　「封鎖債主」合作夥伴提告

女職員「洗手機」中華電信慘虧3529萬

虎年「最強工作運」4星座！命理師：等著升職加薪

刮刮樂怎選容易中？彩券行店員曝秘招

486先生道歉挨轟！三度為抄襲滅火

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

騎士摔車爬起狂衝　8秒驚險逃死

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面