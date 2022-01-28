台中市精密二期招租成效欠佳　審計機關要求檢討改善

▲台中市精密機械科技創新園區二期。（圖／台中市經發局提供）

記者呂晏慈／台北報導

台中市經發局辦理精密機械科技創新園區二期標準廠房標租，審計部今（28）表示，經審計部台中市審計處查核發現，經發局分別於2018年9月3日及2019年9月19日辦理39個標準廠房單元預售作業，因廠房公設比及售價偏高，影響廠商投資進駐意願，標售結果僅售出1個單元，後續改採招租方式辦理，惟截至2021年3月底止仍有29個單元未出租，經函請檢討改善，截至2021年11月底止，已再出租28個單元，有效解決未登記工廠及中小型企業對工業用地需求。

審計處指出，經發局為輔導未登記工廠及中小型企業進駐標準廠房，減輕廠商購置廠房之財務壓力，辦理精密二期標準廠房新建工程，興建地上6層、地下1層，總樓地板面積達5萬8千餘平方公尺之鋼筋混凝土廠房，總成本18億7523萬餘元，共設置39個標準廠房單元，於2020年5月15日完成驗收。

然而，審計處於2019年3月及去年3月查核發現，經發局原將該棟標準廠房採租售併行方式辦理，其中採出售方式者計24個單元、採出租方式者計15個單元，於2018年9月3日及2019年9月19日辦理2次預售作業，因廠房公設比及售價偏高，影響廠商投資進駐意願，僅售出1個單元，後續改採招租方式辦理，於2020年9月11日辦理第1次招租結果，出租9個單元，截至去年3月底止仍有29個單元未出租，招租情形未盡理想，審計處遂於2019年5月及去年5月函請經發局檢討改善。

審計處表示，經追蹤改善情形，經發局後續因應台商回流及企業擴產、擴廠需求，重新檢討招租模式，並利用市政新聞、臉書及報紙廣告加強宣傳，截至去年11月底止，標準廠房已再出租28個單元，緩解廠商對用地之需求，增加投資及創造就業機會。