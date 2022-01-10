台中市前議員尤碧鈴樁腳賄選　判刑3年半定讞

▲台中前議員尤碧鈴樁腳賄選遭判刑定讞，她自己也遭判當選無效。（圖／取自臉書）

記者吳銘峯／台北報導

無黨籍聯盟成員尤碧鈴2018年底當選台中市第2選區市議員，不過檢調單位卻查出，他的蔡姓樁腳疑似向鄰居以每票500元的價格買票，檢方因此依照違反《選罷法》提起公訴。一二審均將蔡男判刑3年6月，案經上訴第三審，最高法院10日駁回上訴確定。

不僅蔡男遭判刑定讞，檢方也對尤碧鈴提出當選無效之訴，台中高分院二審也判決當選無效確定，遺缺額已由立法院副院長蔡其昌子弟兵、落選頭王立任遞補，並於去年初宣誓就職。

判決指出，2018年9月14日，居住在沙鹿區清泉里的蔡男，陸續到鄰居呂柯女子住處，交付1千元（誤以為該戶有2票），隨即到蔡姓男子住處交付500元（該戶內有1票），又到另名鄰居住處交付3000元（該戶內有6票），並拜託支持當時的候選人尤碧鈴。另外蔡男另外到鄰居劉姓男子家中請託，劉男家中有3票，蔡男要給1500元時，劉男表明會支持尤碧鈴，但拒絕收受買票錢。

檢方獲報後，於投票前傳喚10餘名選民到案，蔡男雖否認犯案，但眾人指證歷歷，並陸續繳回收受的買票金額4500元。由於調查後，認為尤碧鈴並不知情，檢方最後僅對蔡男提起公訴。一二審均將他判處有期徒刑3年6月、褫奪公權6年。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴，全案定讞。