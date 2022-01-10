　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中市前議員尤碧鈴樁腳賄選　判刑3年半定讞

▲台中議員尤碧鈴當選無效，由王立任遞補。（圖／取自臉書）

▲台中前議員尤碧鈴樁腳賄選遭判刑定讞，她自己也遭判當選無效。（圖／取自臉書）

記者吳銘峯／台北報導

無黨籍聯盟成員尤碧鈴2018年底當選台中市第2選區市議員，不過檢調單位卻查出，他的蔡姓樁腳疑似向鄰居以每票500元的價格買票，檢方因此依照違反《選罷法》提起公訴。一二審均將蔡男判刑3年6月，案經上訴第三審，最高法院10日駁回上訴確定。

不僅蔡男遭判刑定讞，檢方也對尤碧鈴提出當選無效之訴，台中高分院二審也判決當選無效確定，遺缺額已由立法院副院長蔡其昌子弟兵、落選頭王立任遞補，並於去年初宣誓就職。

判決指出，2018年9月14日，居住在沙鹿區清泉里的蔡男，陸續到鄰居呂柯女子住處，交付1千元（誤以為該戶有2票），隨即到蔡姓男子住處交付500元（該戶內有1票），又到另名鄰居住處交付3000元（該戶內有6票），並拜託支持當時的候選人尤碧鈴。另外蔡男另外到鄰居劉姓男子家中請託，劉男家中有3票，蔡男要給1500元時，劉男表明會支持尤碧鈴，但拒絕收受買票錢。

檢方獲報後，於投票前傳喚10餘名選民到案，蔡男雖否認犯案，但眾人指證歷歷，並陸續繳回收受的買票金額4500元。由於調查後，認為尤碧鈴並不知情，檢方最後僅對蔡男提起公訴。一二審均將他判處有期徒刑3年6月、褫奪公權6年。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴，全案定讞。

ET快訊
鳳梨生日「女友辦趴超華麗」！　牆上閃爆
快訊／確診再+1！　龜山某國中預防性停課
第3劑如何選？　醫曝2廠牌「抗體最高激增37倍」
蘇澳港1人遭「1.1噸太空包」重壓　頭顱變形慘死
七八年級生慘了！台灣已見「可怕斜率」　退休金恐說掰
淡江大學爆偷拍！碩士生錄學妹如廁　查獲6影片
下注省4千！多人豪領「一年份衛生棉」　iPhone13帶回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

土地被佔用索賠竟還倒貼15倍　律師建議「宣示主權」自保

3月女嬰眼上吊抽筋手骨折　照顧不周非虐待粗心父母緩起訴

快訊／板橋小客車自撞翻車　1男1女受困車內

蘇澳港1工人貨船艙內慘死　遭1.1噸化工原料太空包重壓頭顱變形

遭前公司歇業欠薪11萬　女員工只拿回1萬全因這件事

淡江大學驚傳偷拍！　縫隙偷錄學妹如廁碩士生電腦查獲6影片

情侶碧潭踩天鵝船　女友小腿一陣劇痛…一大串魚鉤刺進肉！

機車不見男子著急報案　小偷落網還比YA竟是這原因

快訊／台南市永康火警延燒3間民宅！消防人員搶救

快訊／西濱死亡車禍！男大生摔車慘遭拖板車輾過　頭顱破裂慘死

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

兩車上匝道互不讓硬擠發生擦撞　白車駕駛下車理論！害後方回堵

土地被佔用索賠竟還倒貼15倍　律師建議「宣示主權」自保

3月女嬰眼上吊抽筋手骨折　照顧不周非虐待粗心父母緩起訴

快訊／板橋小客車自撞翻車　1男1女受困車內

蘇澳港1工人貨船艙內慘死　遭1.1噸化工原料太空包重壓頭顱變形

遭前公司歇業欠薪11萬　女員工只拿回1萬全因這件事

淡江大學驚傳偷拍！　縫隙偷錄學妹如廁碩士生電腦查獲6影片

情侶碧潭踩天鵝船　女友小腿一陣劇痛…一大串魚鉤刺進肉！

機車不見男子著急報案　小偷落網還比YA竟是這原因

快訊／台南市永康火警延燒3間民宅！消防人員搶救

快訊／西濱死亡車禍！男大生摔車慘遭拖板車輾過　頭顱破裂慘死

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐　靠關鍵「一點」略勝一籌！

目睹「男友1舉動」女大生崩潰喊噁：快發瘋！　網卻風向一面倒

金球獎／電影類得獎名單出爐！《犬山記》、《西城故事》獲3獎最大贏家

快訊／楊曜聲明「不選2022年澎湖縣長」　十步之澤必有香草

林靜儀掃街謝票「從頭出發」　選後願拜訪顏家...會續追爭議案件

桃機疫情延燒校園　桃園2國小期中考取消停課到寒假

土地被佔用索賠竟還倒貼15倍　律師建議「宣示主權」自保

旅澳男爽曬年收「每周不到4天班」　回國慘爆：台灣雇主好棒棒

老房景點+1！「愛國東路3號」日治建築修復改造　變身藝文美食空間

陳昶宇／入境數創新高　醫療資源要「加強型防疫旅館」救援

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

社會熱門新聞

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

空軍士官拍「上百私密片」逼女當性奴　還要她跟同事3P

快訊／西濱死亡車禍！男大生摔車慘遭拖板車輾斃

前2天被通知不用上班了　轉職男嘆難過年

已婚少校偷吃別人未婚妻　「又車震她」荒唐對話曝

竹科驚爆粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

苗栗男徒步上國道　當場被撞死

台中公寓傳一氧化碳外洩　2人送醫

國1中彰交界路段7車連環撞　一度回堵6公里

婚後不孕怪老公　女醫黃宥嘉遭起訴

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

恐怖前女友狂騷擾1年：把你帶到山上做掉

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

更多熱門

相關新聞

更生復歸夢啟動　A Moon人生重來

更生復歸夢啟動　A Moon人生重來

著名的更生人樂團「夢啟動」，主唱A Moon是道地的音樂人，雖然一時犯錯入獄，但在當時的台北監獄典獄長黃俊棠的賞識下，A Moon帶領北監的管樂隊，延續他的音樂路；出獄後，又在太太「奶茶」的全面扶持中，獲得重生。A Moon不禁要說：「我覺得人生比進去之前更好！」

盧秀燕、江啟臣現身挺顏寬恒　「中二之戰」藍營士氣大振

盧秀燕、江啟臣現身挺顏寬恒　「中二之戰」藍營士氣大振

《甦活人生》紀實貝齒護苗愛無限

《甦活人生》紀實貝齒護苗愛無限

吳景欽／元宇宙的刑事法庭

吳景欽／元宇宙的刑事法庭

李永然教你訂定商務契約解決糾紛

李永然教你訂定商務契約解決糾紛

關鍵字：

法律人權台中市議員尤碧鈴賄選三審最高法院判刑樁腳

讀者迴響

熱門新聞

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

理科太太好友「是John提離婚」掀內幕！　氣炸開砲

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

理科夫妻開戰！前夫暴怒「為什麼每個人都知道我割痔瘡」

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面