防疫不忘拚經濟　2021年第4季經濟指標台中逆轉奪8冠

▲▼2021年第4季8項經濟指標評比，台中穩坐全國第一名。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

疫情衝擊全台經濟，台中市政府防疫也拚經濟，經濟發展局表示，根據經濟部統計處最新調查顯示，去年第4季台中市多達8項經濟指標穩坐全國第一；即使受到疫情衝撃，台中經濟仍然逆勢成長，自2019年第4季開始，從原本只有3項奪冠，如今一路挺進到8項，表現亮眼。

經發局長張峯源指出，8項經濟指標包括公司登記家數成長率、公司登記實收資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記實收資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠登記及納管核准件數、投資台灣三大方案家數與最低失業率等，其中商業登記家數、實收資本額成長數2項指標更蟬聯7季冠軍。

此外，台中市去年第4季在公司、商業指標較前年同期雙雙呈現漲勢，公司登記家數成長率4.15%、公司登記實收資本額成長率6.09%、商業登記家數成長數4,760家、商業登記資本額成長10.5億元。

張峯源補充，製造業部分，2020至2021年全台新登記工廠家數達1萬4736家，台中就高達3366家，占比將近23%；特定工廠登記截至今年1月22日止，累計受理案件6025件，登記及納管核准件數4195件，顯示無論是商業或製造業，均呈現蓬勃發展趨勢，也因此締造台中去年失業率3.9%、六都最低的好成績。

市長盧秀燕上任以來力推「前店、後廠、自由港」富市三經濟政策，全力促成產業期盼20年的台中國際會展中心順利開工，協助台中產業行銷全球、接軌國際，政策深獲業界肯定，也讓企業看好台中前景，近期更有半導體龍頭產業宣布斥資兆元投資台中，帶動周邊產業鏈，預估可創造產值844億元，增加約2萬2千個就業機會。

經發局指出，經濟部投資台灣三大方案中，台中家數239家全台居冠，虎年一開春便發布3家企業投資台中的好消息，投資金額達2832億元、創造逾2萬1千個就業機會，市府將持續以積極行動排除投資障礙，協助投資落地，打造企業安心投資、市民宜居樂業的幸福城市。