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高雄26商圈消費週週抽大獎　烏魚子漲15%！店家凍漲迎新年

▲▼高雄過好年。（圖／高雄市經發局提供）

▲經發局聯手大高雄觀光商圈總會及26個在地商圈，舉辦「高雄過好年」系列活動。（圖／高雄市經發局提供）

記者許宥孺／高雄報導

農曆年節將至，高雄市經發局聯手大高雄觀光商圈總會及在地商圈，規劃自15日起舉辦「高雄過好年」系列活動，26個商圈陸續接力舉辦，週週都有消費抽獎、餐車市集、懷舊復古派對及闖關市集等活動。經發局表示，配合防疫，目前不開放試吃、熟食加蓋遮罩，呼籲大家採買年貨時務必戴好口罩，市府也會加強控管及人流管制。

「高雄過好年」首場活動「虎虎生豐」將於15日在三鳳中街登場，商圈規劃線上行銷活動抽獎及現場迎賓表演，之後接連至1月26日將由各商圈陸續接力舉辦，週週都有消費抽獎、餐車市集、懷舊復古派對及闖關市集等活動。

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▲▼高雄過好年。（圖／高雄市經發局提供）

▲今年烏魚子成本約漲15%。（圖／高雄市經發局提供）

對於民眾關心近期物價調漲，三鳳中街主委伍進昌指出，今年因為產量減少，烏魚子成本約漲15%、花生跟瓜子漲10%，另因運輸成本提高，堅果類成本也漲5%，其他包含蝦米等乾貨成本也都因此小漲，但大部分漲價由店家自行吸收，末端售價多「凍漲」，跟市民朋友一起抗漲迎新年。

經發局長廖泰翔指出，商圈夜市券帶動商圈夜市業績成長數倍，並帶來長尾效應，迄今都還有許多人使用來採買年貨及消費，期待議會能支持預算，規劃在今年4月底五倍券使用截止日前發放第3波，將民眾手中還未花完的五倍券留在高雄。

▲▼高雄過好年。（圖／高雄市經發局提供）

▲各商圈將規劃舞台活動、抽獎、餐車市集、春聯揮毫等特色活動。（圖／高雄市經發局提供）

廖泰翔表示，目前採不開放試吃、熟食加蓋遮罩，並加強稽查及防疫物資整備，商圈如有相關需求市府會全力協助，呼籲大家採買年貨時務必戴好口罩，市府也會加強控管及人流管制。

大高雄觀光商圈總會理事長王文雄表示，從五倍券、商圈夜市券都帶來很好的成效，也期待年後第3波商圈夜市券能順利發放，帶動新一波商機。

▼「高雄過好年」26商圈活動時間。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄過好年。（圖／高雄市經發局提供））

▲▼高雄過好年。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄過好年。（圖／高雄市經發局提供）

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