女同事內衣照示愛人夫「離婚娶我」　正宮IG公審慘雙輸

記者黃翊婷／綜合報導

台中21歲人妻小美（化名）發現丈夫手機內有女同事小蘋（化名）的內衣照，雙方甚至互傳「那天真的射裡面嗎」、「離婚娶我嗎」等曖昧訊息，她一氣之下將照片、對話上傳到Instragram，結果不僅婚姻破滅，還因此挨告。不過，台中地院法官考量到小美是因為不滿老公外遇才會這樣做，最後依違反個人資料保護法判處2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

▲小美發現同事傳送內衣照給丈夫，進而揪出這段婚外情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，小美和小蘋先前是同事關係，有一天她在丈夫的手機裡發現小蘋傳送僅穿著內衣、內褲的清涼照，雙方還互傳「那天真的射裡面嗎」、「媽媽以後就要被我天天抱著睡」、「會怕，不想要我們的孩子」、「講這些，離婚娶我嗎？你爸媽怎麼想，別人怎麼看我，還有我媽怎麼想」等曖昧對話。

小美一氣之下將這些「證據」截圖，並上傳到個人的Instragram，加註「還記得妳曾經對我說過要當我女兒的乾媽，妳也不是說說，在我生日時還送我一對寶寶的玉佩手環」、「原來妳指的乾媽是這個意思」、「我確實也離婚了」、「是我太笨才沒有任何提防」、「現在你們可以正大光明在一起了」等字句，結果反而害自己吃上官司，婚姻關係也因此決裂。

小美挨告後承認的確有在Instragram貼過照片，但目的是要警惕自己。台中地院法官認為，小美將小蘋的姓名、照片、性生活等資料公諸於眾，還明確點出3人之間的關係，加上他們都不是公眾人物，上述行為已經造成當事人困擾，實不可取。

法官接著說，考量到小美犯後坦承犯行，態度尚佳，也沒有犯罪前科，之所以會上網公審同事，也是因為對丈夫發生婚外情而心生不滿，最終依違反個人資料保護法判處2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。