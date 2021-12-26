20年酒駕21次創紀錄！「行動炸彈」關不怕　還爆性騷女救護員

▲歐男20年內酒駕21次創下紀錄。（示意圖，與本案無關／記者邱中岳翻攝）

記者白珈陽、陳羿妏／台中報導

台中一名歐姓男子今年2月、3月間4度酒駕被逮，且被爆去年性騷女救護員、侵占租賃機車，法院日前針對上述犯行審理後，將歐男判刑3年4月。然而，歐男其實是酒駕累犯者，經查，他從2001年至今已有21次酒駕紀錄，誇張的是，光是今年就已酒駕11次，創下公共危險罪紀錄，且因前面累積的案件，他今年5月又再度入監。

據了解，歐男有竊盜、偽造文書等前科，多次進出監獄，於2001年接連犯下第一、二次酒駕，當時遭判罰金，到了第三次則被判刑，累計至今酒駕次數已達21次。

台中地院針對歐男不能安全駕駛的公共危險案，依法判刑2年1月，另針對偽造文書等案判刑2年4月。歐男因這2案接續於2018年入獄服刑，並於2020年6月24日出監。不料，歐男甫出獄，因前面累積的案件，今年5月又再度入監。

歐男人雖在服刑，不過，仍有其他官司纏身。判決指出，歐男2020年11月5日因酒醉頭痛自行電召救護車，卻在車上偷拍打女救護員的屁股，藉此性騷擾得逞；同年11月21日，他還涉嫌侵占租賃機車，到今年3月29日因酒醉鬧事才被逮到。

另外，歐男於今年2月至3月間4度酒駕，其中一次酒駕，甚至是撞人後肇逃。針對上述犯行，台中地院日前審理後，依法將歐男判刑3年4月，其中，6月刑期得易科罰金。

對此，台中地檢署主任檢察官劉志文向《東森新媒體ETtoday》指出，針對有毒癮、酒癮或者藥癮者，通常檢察官可向法院聲請保安處分，要求被告強制就醫，而被告初犯時可易科罰金，但若是5年內三犯，就會不准易科罰金，後面若判超過7個月以上，則得入監服刑。

此外，法院必要時可依《刑法》第89條第1項「因酗酒而犯罪，足認其已酗酒成癮並有再犯之虞者，於刑之執行前，令入相當處所，施以禁戒」，宣告戒禁處分。

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