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外交突破！　賴清德、賀錦麗首次國際場合互動寒暄

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透社）

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席宏都拉斯總統當選人卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮。（圖／路透社）

文／中央社記者溫貴香德古西加巴27日專電

副總統賴清德今天參加宏都拉斯總統就職典禮時，與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同坐第一排，兩人簡單寒暄致意，這也是台美副元首第一次在國際場合自然互動。

台灣友邦宏都拉斯總統當選人卡蕬楚（Xiomara Castro）台北時間28日舉行總統就職暨宣誓典禮，成為宏國首位女總統；總統蔡英文指派副總統賴清德擔任特使，率領特使團搭乘專機前往宏國祝賀。

今天一早，前往就職典禮場地沿途已經擠滿揮舞宏國國旗的人潮，政府官員與各國貴賓車隊還曾因民眾過於熱情而停頓；可容納約3萬人的國家體育場也擠滿宏國民眾，等待卡蕬楚與3位副總統宣示就職。

▲賴清德與卡蕬楚會面。（圖／翻攝賴清德推特）

賴副總統下榻酒店距離國家體育場不到10分鐘車程，台灣特使團約當地時間上午10時40分進場，主辦單位介紹中華民國台灣副總統賴清德時，可聽見看台上民眾歡迎與鼓掌聲不斷。

賴副總統除向觀眾揮手致意，還入境隨俗展現拉丁美洲熱情，不僅拍拍胸口致謝、更頻頻送上飛吻給看台上的宏國民眾；體育場看台現場以及各國觀禮旗隊，也看見中華民國國旗。

就職觀禮台分兩區，前區主要人員是總統卡蕬楚與家人、政府官員，各國元首與特使則在前區後方，賴副總統安排在元首特使區第一排；賀錦麗的位置賴清德左側，中間隔了哥斯大黎加總統與西班牙國王。

賀錦麗作為就職祝賀團最重要貴賓，直至典禮進行至授予卡蕬楚藍白色的總統綬帶時才進場，她入場後逐一跟各國元首致意，至賴副總統，兩人短暫交談、自然互動，並為卡蕬楚鼓掌祝賀。

路透社報導，卡蕬楚在丈夫暨前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）和子女陪伴下出席就職典禮，她滿面笑容，胸前掛著藍白色的總統綬帶；當現場正式介紹賀錦麗時，現場歡聲雷動表達支持。

美國總統拜登指派賀錦麗主導美方的中美洲「北方三角」（薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯）政策。賀錦麗稍早曾推特寫道：「我國與宏都拉斯的關係很重要」，她並提及稍晚將和卡蕬楚會談，「討論深化彼此在多項議題上的合作」。

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外交突破！賀錦麗、賴清德參加宏國總統就職　台上公開致意

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